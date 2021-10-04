«Фридом Финанс»: Котировки рвутся вверх

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индексу Мобиржи потребовалось меньше недели, чтобы обновить максимум после коррекции, отмечавшейся в середине сентября

Во второй половине сентября фондовый рынок продемонстрировал устойчивость. Коррекция, обусловленная динамикой на внешних площадках, была неглубокой и непродолжительной. Более того, индекс Московской биржи смог обновить абсолютный максимум. Однако национальная валюта, несмотря на рост нефтяных котировок и улучшение отдельных макроэкономических показателей, не демонстрирует заметного укрепления. Как следствие, стоимость черного золота в рублях приближается к рекорду — более 5600 за баррель.

На фоне высоких цен на газ в Европе акции Газпрома в рублевом эквиваленте достигли максимума с 2008 года. По всей видимости, ситуация с поставками не улучшится до весны и дефицит сырья сохранится. Пока нехватка газа в подземных хранилищах оценивается более чем в 22 млрд куб. м. Однако в настоящее время этот уровень не планируется сокращать, поскольку закупка газа по высоким ценам невыгодна. В то же время поставки и так почти на пределе, а спрос еще больше способствует удорожанию сырья.

Цены на нефть также продолжают расти. Стоимость Brent достигла максимума с 2018 года. Однако далеко не все компании сектора отыграли эту позитивную динамику. В частности, акции Татнефти и Башнефти торгуются существенно ниже своих годовых максимумов и консенсус-прогнозов ведущих инвестдомов. Отчасти это связано с относительно высокой долей низкомаржинального сегмента переработки в портфелях компаний.

Охлаждение наблюдается также в бумагах металлургического сектора. Поводом послужило увеличение налогов на продукцию отрасли. Впрочем, правительство согласилось отложить повышение ставки налога на прибыль и пока не привязывать объем выплат к размеру капзатрат и дивидендов. При этом ставки НДПИ будут повышены менее значительно, чем изначально предполагалось, что приведет к сокращению EDITDA компаний за год примерно на 7–15%. Тем не менее инвесторы демонстрируют ослабление интереса к бумагам черной металлургии, которые неплохо выросли с начала года, и ищут идеи в других секторах.

Лидерами роста могут стать акции нефтегазового сектора, а также ретейлеры и телекомы. Не исключено продолжение коррекции в бумагах металлургов (за исключением золотодобытчиков). На локальном рынке нет важных событий. Как следствие, движение котировок будет преимущественно определяться динамикой на зарубежных площадках. В фокусе внимания — внешнеполитические новости, пандемия COVID-19, а также события в Китае, связанные с цифровыми активами и долговыми обязательствами девелопера Evergrande. Если внешний фон будет благоприятным, то индекс Московской биржи может подняться в диапазон 4100–4200 пунктов. Не исключено, что цены на нефть поднимутся выше $80 за баррель. Однако валютная пара USD/RUB при этом, вероятнее всего, не опустится ниже 70. В случае повторной коррекции поддержкой, на наш взгляд, станет отметка 3900 пунктов по индексу Московской биржи.

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