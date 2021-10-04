Комментарии

ПСБ: Рубль скорректировался (-0,2%) после укрепления неделей ранее Прогноз на текущую неделю Мы ожидаем, что нервозность на фондовых рынках может сохраниться, а четкие сигналы ФРС по сворачиванию QE, будут оказывать давление на валютный рынок. Мы сохраняем консервативный настрой и видим возможным выход пары доллар-рубль в середину нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб. Поддержка рублю может прийти на фоне сезонной коррекции индекса DXY, тем не менее пока это выглядит маловероятным. Жильников Егор Главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



