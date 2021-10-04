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ИАЦ «Альпари»: Нефтяной рынок ждёт информации из ОПЕК+

На прошлой неделе, с 27 сентября по 1 октября, рынок нефти был очень сильно волатильным, нефть тщетно пыталась определиться с направлением, но в итоге за неделю нефть подешевела более чем на 1%, и цена сорта Brent к концу недели опустилась ниже $78 за баррель.

Новостной фон всю неделю был противоречивым. Западные СМИ сообщили, что администрация Белого дома США ведёт переговоры с некоторыми странами-членами ОПЕК о том, чтобы уговорить ОПЕК+ на министерской встрече 4 октября увеличить добычу нефти больше запланированных 400 тыс. б/с. В ОПЕК эту информацию сначала не подтвердили, однако в конце недели появились сообщения, что на встрече ОПЕК+ в понедельник вопрос об увеличении добычи нефти сверх квот всё-таки будет как минимум обсуждаться. Тем временем технический комитет ОПЕК+ оценил дефицит нефти в мире до конца года в 1,1 млн б/с, и на фоне этой новости цена Brent попыталась даже штурмовать отметку в $80 за баррель, но штурм оказался неудачным.

Теперь нефтяной рынок будет напряжённо ждать итогов встречи ОПЕК+ 4 октября, и от характера принятых решений будет зависеть движение котировок нефти в течение недели.

На этой неделе ожидаем динамику цены Brent в коридоре $77-79 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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