«Фридом Финанс»: В ожидании внешних сигналов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась в плюсе. Лидерами роста среди наиболее ликвидных инструментов стали акции ВСМПО Ависма (+5,66%). Заметно скорректировались бумаги ГК ПИК (-11,27%). Поводом для этого стало раскрытие цены SPO, которая оказалась ниже котировок предыдущего закрытия. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,50-73,50.

Рынок не поддается коррекции. Поддержку ему оказывает рост цен на углеводороды. Крупные инвестдома начали повышать целевые цены по акциям нефтегазового сектора, что может создать для них новые позитивные драйверы. Акции Газпрома готовы к штурму исторического максимума на предстоящей неделе. Среди лидеров роста способны оказаться и акции банковского сектора.

Инвесторы могут обратить внимание на акции энергетиков. Котировки ФСК ЕЭС (+0,53%) откатились к самым низким за 11 месяцев отметкам. Вблизи минимумов за полтора года и акции материнской компании Россети (RSTI 1,2876, +0,37%). Мы полагаем, что холдинг продемонстрирует многократный рост выручки за подключение, а доходы от трансмиссии повысятся на 11% на фоне увеличения операционных показателей. Консолидированная прибыль холдинга по итогам года может приблизиться к 150 млрд руб. Дивиденд на привилегированные акции прогнозируем в диапазоне 25-35 коп., что на сегодня соответствует доходности свыше 20% годовых.

В ходе предстоящих торгов наиболее вероятен рост в пределах 1%. Динамика на внешних сырьевых и фондовых площадках способна поддержать позитивную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 72,50-73,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 4050-4100 пунктов.