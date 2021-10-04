ПСБ: ОФЗ остаются под давлением продавцов из-за высокой инфляции

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу снижение цен рублевых облигаций продолжилось. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,35% (+3 б.п. за день и +6 б.п. за неделю), 1-летних – до 7,23% (+6 б.п. за день и +15 б.п. за неделю). Более быстрый рост доходности коротких ОФЗ происходил на фоне повышения ожиданий по ключевой ставке ЦБР после недельных данных об ускорении инфляции. Инвесторы закладывают в цены высокую вероятность повышения ключевой ставки до 7,25 – 7,50% в этом году.

На глобальном рынке облигаций в пятницу преобладали покупки. Слабые данные по рынку труда в США ослабили ожидания ужесточения ДКП со стороны ФРС. Доходность UST-10 снизилась до 1,46% (-3 б.п.). Локальные облигации Бразилии, Колумбии, Индонезии, Турции снизились в доходности на 8 – 15 б.п.

На текущей неделе рост инфляционных ожиданий в РФ и мире, а также снижение склонности к риску на глобальных рынках, могут сдвинуть доходность 10-летних ОФЗ ближе к верхней границе диапазона 7,3 – 7,4% годовых.

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