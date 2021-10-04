ПСБ: По состоянию на утро понедельника настрой на мировых рынках оценивается как нейтральный

Ожидаем, что в течение дня доллар может вновь подорожать и пересечь отметку 73 руб., но вряд ли пойдет заметно выше

Сегодня индекс МосБиржи может продолжить консолидацию в диапазоне 4050-4100 пунктов, однако ожидаем его тяготения к нижней границы

На текущей неделе рост инфляционных ожиданий в РФ и мире, а также снижение склонности к риску на глобальных рынках, могут сдвинуть доходность 10-летних ОФЗ ближе к верхней границе диапазона 7,3 – 7,4% годовых

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Газпром (ПОКУПАТЬ) за 9 месяцев 2021 года увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы ждем, что за счет увеличения объемов реализации и роста цен на газ Газпром покажет сильные финансовые результаты по итогам 2П2021г. Полагаем, что у компании еще есть запас для роста – особенно с учетом ожидаемых рекордных дивидендных выплат. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 415 руб./акцию.

Вычет по НДПИ для Роснефти (ПОКУПАТЬ) на инфраструктуру Восток Ойла может составить 465 млрд руб. за 4 года – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Восток Ойл – один из мощных драйверов роста стоимости Роснефти. Увеличение налоговых льгот – позитивный момент для компании, учитывая, что текущий объем инвестиций в проект уже превышает объем вычета, и такая тенденция сохранится в дальнейшем. В целом, мы позитивно смотрим на перспективы Роснефти с учетом Восток Ойла и налоговых льгот и рекомендуем бумаги к покупке с таргетом 710 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»