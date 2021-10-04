Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 октября: 4 115,9702 руб/1 г золота и 51,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 2 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 115,9702 руб.

1 грамм серебра - 51,8000 руб.

1 грамм платины - 2 260,0801 руб.

1 грамм палладия - 4 435,7500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 72,1099 р. (1,78%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5100 р. (3,00%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,9899 р. (0,98%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,6602 р. (0,51%) . dims

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