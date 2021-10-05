«Фридом Финанс»: ВСМПО-Ависма в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск прибавил 0,6%, следуя за нефтяными ценами и восстановлением котировок американского рынка, которые отчасти сумели отыграть снижение последних дней.

Активность «быков» поддержало решение американских законодателей, которые одобрили экстренное финансирование работы правительства. Кроме того, позитивное влияние на котировки активов в США оказывает мягкая денежно-кредитная политика ФРС, а также ожидания роста требуемой доходности вложений.

В то же время вопрос о повышении потолка заимствований пока кардинально не решен, что продолжает оказывать давление на рынки, в том числе на сегмент деривативов. В качестве негативных факторов также отмечаем снижение объема ликвидности на российском рынке и новость прошлой недели о планах ОПЕК+ нарастить добычу еще на 0,4 млн барр./сутки, что ограничит оценочный дефицит в нефтяном сегменте.

На российском фондовом рынке в лидеры роста сегодня утром вырвались акции ВСМПО-Ависма. По всей видимости, инвесторы ожидают, что котировки титана начнут с запозданием отыгрывать рост цен на цветные металлы. Кроме того, эмитент, вероятнее всего, выплатит дивиденды по итогам 2021-го после двухлетней паузы, что также обусловливает пересмотр справедливой стоимости компании рынком.

Бумаги Мечела немного поднялись, следуя за движением цен на уголь. Однако риски для сектора по-прежнему формирует ситуация в Китае, где из-за растущих котировок сырья уже вводятся ограничения по энергоснабжению. Эффект (с учетом размеров экономики КНР) будет эквивалентен увеличению предложения на мировом рынке и составит 0,1–0,9% от объема потребления. Судя по тому как подобные регуляторные решения влияют на рынок нефти, темпы снижения цен на уголь составят от одного до нескольких процентов в год. В то же время мы отмечаем, что угольный рынок более волатилен, чем нефтяной.

Бумаги Акрона открыли торги, демонстрируя сравнительно слабую динамику. Инвесторов беспокоит неопределенность в отношении объема выплат акционерам. Ранее промежуточный дивиденд в 30 руб. на акцию, возможно, разочаровал биржевых игроков. Однако (даже с учетом рисков в отношении дивидендной политики) финансовая статистика за первое полугодие и стабильность цен в ключевых сегментах деятельности Акрона могут привести к повышению средних оценок справедливой стоимости бумаг на 5–15%.

В понедельник во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российского фондового сегмента. Однако потенциал роста ограничен техническими факторами. Целевой диапазон закрытия первых торгов недели для индекса Мосбиржи: 4060–4120 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,65–73,20 и 83,90–85,00 соответственно.