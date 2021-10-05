«Фридом Финанс»: В фокусе китайско-американские отношения

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 1 октября на американских фондовых площадках завершились в плюсе. Индекс S&P 500 вырос на 1,15%, до 4357 пунктов. Dow Jones поднялся на 1,43%, Nasdaq увеличился на 0,82%. В лидерах роста оставался сектор энергетики (+3,30%), уверенный позитив продемонстрировали также эмитенты сектора коммуникаций (+1,78%) и финансов (+1,59%). Сектор коммунальных услуг потерял символические 0,04%.

Фармацевтическая компания Merck & Co. (MRK: +8,4%) объявила об успешных результатах испытания лекарственного препарата от COVID-19.

Акции Penn National Gaming (PENN: +8,5%) и некоторых других представителей развлекательной индустрии показали активный рост на новостях от Merck.

Акционеры ИТ-компании Five9 отказались от слияния с Zoom (ZM: +2,3%), которая была готова заплатить за приобретение $14,7 млрд, что было позитивно воспринято ее инвесторами.

Сегодня министр торговли США Кэтрин Тай сделает заявление о несоблюдении китайской стороны договоренностей об увеличении закупок американских товаров на $200 млрд в течение двух лет начиная с 2019 года. На данный момент Китай покупает примерно на 62% меньше американских товаров, чем предусматривает действующее внешнеторговое соглашение между Пекином и Вашингтоном. В связи с этим администрация Белого дома может принять решение об увеличении ввозных пошлин для продукции из Китая.

Негативно рынок воспринимает и политические разногласия между США и КНР. Госдепартамент выразил обеспокоенность в связи с появлением в последние дни китайских военных самолетов у границ Тайваня. По мнению внешнеполитического ведомства США Пекин рискует подорвать мир и стабильность в регионе. Вашингтон призвал Пекин прекратить экономическое давление и принуждение в отношении Тайваня.

Азиатские фондовые площадки на торгах 4 октября показали смешанную динамику. Японский Nikkei 225 снизился на 1,13%, гонконгский Hang Seng упал на 2,19%, а китайский CSI 300 поднялся на 0,67%. С начала сессии EuroStoxx 50 теряет 0,25%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,49%. Цена на фьючерс Brent превышает $79 за баррель. Золото торгуется у отметки в $1749 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4370 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance скорректировался на 1 пункт, до 57, отражая незначительные изменения ожиданий инвесторов.

S&P 500 остается под уровнем 50-дневной скользящей средней, хотя поднялся выше 4350 пунктов. RSI все еще указывает на тенденцию к снижению, а новая поддержка сформировалась у отметки 4300 пунктов. Ее достижение может сигнализировать о начале коррекции к 4230 пунктам.

PepsiCo (PEP) сохранила устойчивость благодаря высокому спросу на снэки в период пандемии. Это помогло компенсировать слабые продажи напитков, обусловленные приостановкой работы предприятий общепита и развлекательных центров. По мере продвижения вакцинации потребители чаще проводят свободное время вне дома, поэтому PepsiCo удается восстанавливать объемы продаж напитков.

Стабильно высокие результаты в сегментах продуктов питания и ускорение роста объема реализации напитков могут позволить PepsiCo успешно отчитаться за третий квартал текущего года, хотя общая тенденция для отрасли изменилась к худшему по сравнению с ситуацией за апрель-июль. Очередная волна пандемии, вызванная распространением штамма COVID-19 «дельта», привела к новым социальным ограничениям. Кроме того, давление на операционные и финансовые результаты корпорации оказывают сбои в цепочках поставок. Этот фактор обусловил появление дефицита сырья и готовой продукции, а также привел к росту затрат на транспортировку товаров. Этот негатив, скорее всего, отразится в результатах PepsiCo за третий квартал.

Constellation Brands, Inc. (STZ) 6 октября отчитается за второй квартал 2022 финансового года. Мы ожидаем от корпорации роста основных финансовых показателей, хотя кварталом ранее она неожиданно зафиксировала отрицательную прибыль. В то же время за последние четыре квартала прибыль Constellation в среднем на 14,9% превышала общерыночные ожидания. Сильные результаты компании позволяет поддерживать активно развивающийся сегмент слабоалкогольных напитков, в том числе за счет большой популярности у потребителей продукта Hard Seltzer, а также значительное увеличение поставок при сокращении запасов. Несмотря на успех стратегии премиализации, продажи вина и крепкого алкоголя у Constellation остаются невысокими. Причиной этого в первом квартале текущего финансового года стали проблемы с поставками и складскими запасами, а также изменения на рынке и переход компании на SAP. Те же факторы окажут влияние на результаты Constellation за второй квартал 2022 ФГ.