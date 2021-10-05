ПСБ: Каким будет первое IPO российского fashion-ритейлера

Melon Fashion Group, владеющая брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, рассматривает планы выхода на МосБиржу, что может стать первым IPO российского fashion-ритейлера. По предварительной информации, размещение может составить до 45% акций и состоится в 2022–2023 годах. Мы оцениваем Melon Fashion Group в 29,6 – 33 млрд руб. и ожидаем роста fashion-ритейла в ближайшие годы на фоне увеличения цен на одежду и обувь, эффекта отложенного спроса и постепенного расширения доли российских брендов на отечественном рынке.

В 2020 году 13 российских компаний уже провели IPO, SPO или вторичный листинг, а с начала 2021-го на биржу вышли сеть клиник ЕМС, Segezha Group и Fix Price. Среди них были и в меру успешные кейсы ритейлеров - Ozon и Fix Price, которые размещались как компании на потенциально растущих рынках, чем привлекли интерес иностранных инвесторов. Melon Fashion Group вполне может рассчитывать на схожий эффект, являясь первым российским fashion-ритейлером, выходящим на публичный рынок.

Также удачно подобран момент – по предварительной информации, размещение состоится в 2022–2023 годах. В ближайшие 2 года мы ожидаем роста сегмента fashion-ритейла на фоне увеличения цен на одежду и обувь, эффекта отложенного спроса и постепенного восстановления среднедушевого дохода после коронакризиса. По данным Росстата, только в 1 квартале 2021 года россияне увеличили траты на одежду и обувь в 2,5–3 раза: до 11-16% от бюджета домохозяйств (по сравнению с 6–7% в 2020 г).

Также в последние годы наблюдается тенденция по расширению влияния отечественных брендов на территории России. Значительным драйвером стало сокращение производства за рубежом на фоне пандемии и выход многих небольших брендов на площадки общего пользования и маркетплейсы. По итогам 2020 года рост числа локальных поставщиков на AliExpress составил 350%, на Wildberries – 52%.

Все вышеперечисленные пункты позитивно сказываются на возможной оценке ритейлера.

По предварительным данным, компания рассчитывает на оценку в размере в 10–12 EBITDA, что по результатам 2020 года соответствует 29–34,8 млрд руб. Выручка Melon Fashion Group по итогам 2020 года выросла на 9,7% — до 25,2 млрд руб., EBITDA увеличилась на 3,2%, до 2,9 млрд руб. На начало 2021 года в Melon Fashion Group входило 809 магазинов в 188 городах. Компания работает в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Армении.

Мы в целом имеем схожую оценку компании в размере 29,6 – 33 млрд руб. Для оценки использовались мультипликаторы EV/EBITDA и EV/Sales, где второй является менее показательным и дает завышенный результат для ритейлера. Для сравнительного анализа было выбрано 7 компаний из fashion-индустрии, где ближайшим аналогом является Inditex (владеющая такими брендами, как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara, Uterqьe, Stradivarius, Lefties и Bershka), поскольку бренды компании относятся к сопоставимому среднему сегменту рынка и широко представлены на территории России. Также был сделан ряд корректировок, в частности, на более узкое распространение российского ритейлера и отсутствие в линейке Melon Fashion Group брендов более дорого сегмента. В результате мы считаем оценку Melon Fashion Group корректной, а время выхода на IPO подходящим.

ПАО «Промсвязьбанк»