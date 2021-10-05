ПСБ: Оперативная статистика ЦДУ-ТЭК за сентябрь

В сентябре Россия нарастила добычу нефти на 3,3% по сравнению с августом 2021 г. По сравнению с сентябрем 2020 г. добыча выросла на 7,9% г/г. Сделка ОПЕК+, по нашим расчетам, исполнена Россией на 97,2%.

По оперативным данным ЦДУ-ТЭК, добыча нефти с газовым конденсатом в России в сентябре составила 43,86 млн т, что на 3,3% выше, чем в августе 2021 г. По сравнению с сентябрем 2020 г. добыча выросла на 7,9%. В помесячном сравнении добычу нарастили в основном не очень крупные ВИНК (Славнефть, Башнефть) и операторы СРП. По сравнению с прошлым годом напротив – добычу увеличили почти все крупные ВИНК, кроме Газпром нефти.

Данная статистика интересна не только с точки зрения ситуации в отрасли, но и для оценки эффективности выполнения сделки в рамках соглашения ОПЕК+. Для этого необходимо вычесть долю газового конденсата, которая оценочно могла составить порядка 3 млн т в сентябре. Если вычесть конденсат, то среднесуточная добыча нефти в России в марте составила 9,98 млн барр./день. Квота ОПЕК+ для России на сентябрь составляла 9,704 млн барр./день, соответственно, сделка выполнена только на 97,2%.

На фоне восстановления ценовой конъюнктуры и смягчения требований ОПЕК+ мы прогнозируем плавное восстановление добычи нефти в России в этом году – до уровня 515 млн т, возможно, чуть больше – 516,5 млн т, исходя из статистики за 9 мес. Достаточно сдержанные результаты обусловлены осторожными планами компаний по капзатратам на этот год и необходимостью все же участвовать в сделке ОПЕК+. Но в 2022 г., скорее всего, Россия сможет вернуться к уровню добычи в 11 млн барр./день особенно если ОПЕК+ согласуют большие послабления по добыче.

ПАО «Промсвязьбанк»