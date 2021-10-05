ИАЦ «Альпари»: Нефтяное ралли рынок не впечатляет

Российский фондовый рынок завершает сессию понедельника умеренными покупками: без ажиотажа, но в довольно ровном настроении. Индекс МосБиржи вырос к 4126 пунктам, сегодня же обновлялся и локальный пик по рублевому индикатору. Индекс МосБиржи может пока двигаться в границах 4090-4130 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1786 пунктам и способен торговаться в пределах 1750-1800 пунктов.

В нефти к вечеру развился бешеный оптимизм, хотя министры ОПЕК+ на заседании в октябре не приняли никаких неожиданных решений. В ноябре, как сообщается, нефтедобыча будет увеличена на 400 тыс. баррелей в сутки, а не на 800 тыс. баррелей в сутки, как могло бы сложиться, следуй ОПЕК+ по прогрессивному, а не базовому сценарию.

Баррель Brent вырос к $81,70 (к вечеру стоит $80?80) и может стремиться к $82 и $85 далее.?

В плюсе сегодня акции «Мечела» на фоне глобального ралли цен на уголь в преддверии очередного отопительного сезона. Бумаги развивают восходящий тренд после волатильного сентября и могут подняться к 160 руб.

Неплохо сегодня проторговались акции «Акрона», «Сбербанка» и «Газпрома». В акциях российского газового монополиста обновлен новый пик на уровне 371,96 руб. — максимумы уже никого не удивляют, поскольку цены на природный газ рвутся вверх с безудержной силой.

В минусе оказались по итогам сессии понедельника акции «М.Видео», «ПИКа» и «Яндекса». В ряде случаев бумаги этих компаний действительно идут в противоток с рыночными движениями.

Американские рынки открыли сессию понедельника выраженными продажами с падением основных индексов на 1,2-2%. Инвесторы отыгрывают общее ухудшение внешнего фона с приостановкой торгов акциями китайского девелопера Evergrande и новым витком роста доходностей американских гособлигаций.

Доллар США вечером снижается и торгуется по 72,74 руб., сохраняясь пока в диапазоне 72,50-73,10. Евро днем смотрелся неплохо, к вечеру отошел к уровням старта сессии и способен балансировать в коридоре 84-86 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»