ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня смог переписать исторический максимум благодаря росту цен на нефть

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи (+0,6%) в течение дня смог обновить исторический максимум лишь за счет «голубых фишек» нефтегазового и финансового сектора. Способствовала росту индекса благоприятная конъюнктурна на нефтяном рынке после заседания ОПЕК+. Цены на нефть марки Brent поднимались выше 82 долл./барр., что привело к росту акций нефтегазового сектора (Газпром нефть: +4,1%; ЛУКОЙЛ: +2,0%; Роснефть: +1,6%). На фоне продолжающегося ралли в ценах на газ в Европе выросли бумаги НОВАТЭКа (+1,0%), а также акции Газпрома (+2,8%), которые протестировали исторические максимумы. Оптимизм инвесторов сохранялся и к акциям Сбербанка (+2,2%), которые также обновили рекордные уровни. В лидерах роста также засветились акции Мечела (+4,3%) благодаря очередному взлету цен на уголь.

Признаки оживления спроса также отмечались у золотодобытчиков: акции Полюса (+0,9%) и Полиметалла (+0,7%) притормозили свое снижение и отскочили благодаря росту стоимости золота. Также выросли акции Акрона (+3,8%) на фоне усиления своих конкурентных позиций перед европейскими аналогами, которые испытывают давление в следствии высоких цен на газ.

Бумаги производителей цветных металлов (Норильский Никель: -2,2%; РУСАЛ: -1,9%) по итогам дня снизились, также, как и акции сталелитейщиков ( ММК: -3,5%; НЛМК: -3,4%; Северсталь: -2,7%), которые находились под давлением вследствие падения цен на сталь г/к проката на внутреннем рынке Европы.

Аутсайдером торгов стали бумаги застройщиков (ПИК: -3,4%; ЛСР: -1,6%), продолжая инерционное снижение после корпоративных новостей, а также акции компаний ИТ сектора (Yandex: -4,1%; OZON: -2,1%; MAIL: -1,6%) на фоне снижения бумаг зарубежных аналогов.

Мы ожидаем, что завтра цены на нефть могут откатиться до 80 долларов за баррель, вследствие чего индекс МосБиржи может опуститься ниже 4100 пунктов.

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