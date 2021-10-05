«Фридом Финанс»: В качестве защитных выступают бумаги нефтегаза

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с роста. Индекс Московской биржи обновил максимум на фоне ралли акций сырьевых компаний. Среди наиболее ликвидных инструментов лидерами роста стали бумаги Мечела (+7,68%). В аутсайдерах оказалась компания М.видео (-4,75%): ее котировки упали на минимум за последний месяц. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,5–73,0.

Нефть и газ дорожают. Стоимость барреля марки Brent достигла максимального уровня за последние три года — $81,5. Цена газа с поставкой в октябре составляет €100МВт*ч (или $1200 за 1 тыс. куб. м). Это способствует росту котировок нефтегазового сектора. Бумаги Газпрома (GAZP 376,65, +3,69%) обновили исторический максимум впервые за 13 лет. ОПЕК+ может увеличить добычу на 400 тыс. барр. / сутки. Этого объема недостаточно для удовлетворения текущего спроса, но к началу 2022 года профицит может составить 100–300 тыс. барр. / сутки. Таким образом, осторожная политика ОПЕК+ привела к росту цен на сырье. В настоящее время инвесторы убеждены, что углеводороды продолжат дорожать. Мы не исключаем повышения рекомендаций по акциям нефтегазовых компаний от ведущих инвестиционных домов, что спровоцирует дальнейший рост котировок этих эмитентов.

Отток капитала из бумаг высокотехнологичных компаний продолжается. На фондовом рынке США усиливается падение, которое возглавляют акции высокотехнологичных эмитентов. Дополнительным поводом служит неопределенность относительно перспектив повышения потолка госдолга. Не исключен дефлот уже через две недели. Полагаем, что российский рынок будет торговаться лучше большинства внешних площадок, по крайней мере в ближайшие несколько дней.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Несмотря на негативный внешний фон, акции банков и сырьевых компаний сегодня имеют высокие шансы на успех. Прогноз по паре USD/RUB: 72,5–73,0. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4100–4150 пунктов.