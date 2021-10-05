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ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль вернулась к уровню 72,50 руб.

В понедельник, 4 октября, по итогам дня рубль подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,30%, до 72,51 руб., евро/рубль — на 0,05%, до 84,25 руб. Пара доллар/рубль поднялась на 0,09%, до 98,63 руб. 

Рубль торговался в небольшом минусе до оглашения решения ОПЕК. С повышением цен на нефть до $81,96 курс доллара снизился до 72,42 руб. 

ОПЕК+ решила, что будет соблюдать существующее соглашение и в ноябре увеличит добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки, несмотря на рост спроса в условиях скачка цен на природный газ.

Дополнительную поддержку рубль получал от ослабления доллара США на глобальном валютном рынке. Индекс доллара снизился на фоне снижения доходности 10-летних облигаций и продолжения коррекции по основным валютам, которая началась в минувшую пятницу. 

Во вторник, 5 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $81,63. Доллар торгуется в плюсе против своих конкурентов. Курс доллара повысился до 72,60 руб. Несмотря на повышение цен на нефть, рубль остается в минусе на фоне снижения фьючерсов на американские фондовые индексы.

Активность трейдеров к четвергу снизится в преддверии данных по занятости в США за сентябрь. Они могут предоставить подсказки по поводу следующего шага ФРС.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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