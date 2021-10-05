ПСБ: Нервозность на глобальных рынках и спад импульса к росту нефтяных котировок могут вернуть индекс МосБиржи к отметке 4100 пунктов

Нервозность на глобальных рынках и спад импульса к росту нефтяных котировок могут вернуть индекс МосБиржи к отметке 4100 пунктов - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки начали неделю снижением. Подтолкнули глобальных инвесторов к возврату к фиксации прибыли как растущие опасения по сектору недвижимости КНР и состоянию финансовых рынков Азии на фоне новостей по China Evergrande Group и невыплате купонных выплат еще одним небольшим девелопером, так и неготовность президента США Дж. Байдена гарантировать недопущения техдефолта США в условиях решимости республиканцев не согласовывать расширение бюджетных трат на 2022 финансовый год. Развитие после не содержавшего негативного сюрприза заседания ОПЕК+ ралли на рынке нефти, угрожающего затягиванием периода повышенной инфляции, как и технический сбой в приложениях Facebook, также добавили негатива рынкам. На этом фоне основные фондовые индексы США, ведомые высокотехнологическими компаниями, вернулись к снижению и понесли заметные потери (S&P500: -1,3%; Dow Jones IA: -0,9%; NASDAQ Composite: -2,1%), обеспечив индексу развитых стран MSCI World (-1,0%) обновление минимумов с июня.

Конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро вторника мы оцениваем как умеренно негативную. Преимущественно снижаются азиатские рынки, продолжая отыгрывать китайский фактор и слабое завершение торгов в США. Фьючерсы на американские индексы консолидируются на уровнях закрытия понедельника, указывая на риск продолжения отката рынка акций США. Нефть Brent, хотя и подрастают, но весьма слабо, а цены на промышленные металлы – вновь под давлением. Мы видим риск развития коррекционных настроений на глобальных рынках. Локально поддержку, впрочем, могут оказать сегодняшние публикации страновых PMI в секторе услуг.

Индекс МосБиржи (+0,6%) в понедельник вернулся к росту и обновил исторический максимум при поддержке раллирующих цен на нефть, обеспечивших заметный всплеск торговой активности и жививших спрос на ключевые «фишки» нефтегазового и финансового секторов, также поставивших ценовые рекорды. Вновь заметно лучше рынка выглядел нефтегазовый сектор, где акции Газпрома (+3,5%) и Газпром нефти (+4,1%) демонстрировали наибольшие темпы роста, уверенно смотрелись акции ЛУКОЙЛА (+2,1%) и Роснефти (+2,1%). В финсекторе спрос фокусировался лишь в акциях Сбера (+2,2%), впервые превысивших отметку в 340 руб., чего, впрочем, хватило для роста отраслевого подындекса. Из прочих секторов рост показали только акции химпрома (НКНХ: +3,8%; Акрон: +3,8%), в остальных преобладала тенденция к фиксации прибыли, впрочем, при точечном спросе. Так. В акциях металлургического и горнодобывающего сектора продолжилось ралли в Мечеле (оа: +4,3%; па: +7,7%) и наблюдались робкие покупки в производителях драгметаллов (Полюс: +0,9%; Полиметалл: +0,7%) при развитии снижения в «фишках» (ММК: -3,6%; НЛМК: -3,4%; Северсталь: -2,8%; НорНикель: -2,2%). Усилилось давление и на М.Видео (-4,7%), Яндекс (-4,7%) и ПИК (-3,8%). Учитывая сохранение консервативного настроя на глобальных фондовых рынках и спад импульса к росту нефтяных котировок, выглядящих уже перегретыми, индекс МосБиржи может сегодня прервать рост и перейти к консолидации у отметки 4100 пунктов.

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