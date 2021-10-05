Комментарии

ПСБ: Конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро вторника мы оцениваем как умеренно негативную Ждем удержания доллара, в отсутствие резких шоков, в зоне 72,5-73 руб. Индекс МосБиржи может сегодня прервать рост и перейти к консолидации у отметки 4100 пунктов Ожидаем, что сегодня дорожающая нефть будет способствовать покупкам рублевых облигаций Акции Газпрома (ПОКУПАТЬ) обновили максимум, превысив отметку 369,5 руб. за штуку – (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Газпром является бенефициаром бьющих рекорд цен на газ в Европе, поэтому рост его бумаг закономерен. Мы полагаем, что пока сохраняется такая ситуация (а мы ждем высоких цен на газ минимум до весны 2022 г.), акции Газпрома будут расти и дальше. Наш целевой ориентир – 415 руб./акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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