«Фридом Финанс»: Ход торгов определяет негативный новостной фон

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 4 октября на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 снизился на 1,3%, до 4300 пунктов. Dow Jones потерял 0,94%, Nasdaq упал на 2,14%. В лидеры роста вновь вырвались энергетические компании (+1,63%) благодаря продолжающемуся ралли нефтяных котировок, а также сектор коммунальных услуг (+1,38%). В аутсайдерах оказались эмитенты из ИТ-отрасли (-2,36%) и телекомы (-2,11%) на фоне сбоя в работе сервисов Facebook и продолжающегося давления на акции «роста».

Veoneer (VNE: +4,8%) будет поглощена Qualcomm (QCOM) и SSW Partners по $37 за акцию при оценке $4,5 млрд. Эта сумма превышает объем предыдущего соглашения с компанией Magna (MGA).

Pacira BioSciences (PCRX: -13,2%) получила уведомление о том, что компания eVenus Pharmaceutical добивается разрешения FDA на производство дженерика препарата Exparel.

Бывший менеджер по продуктам Facebook (FB: -4,9%) заявил, что алгоритмы компании усиливают «злобный контент». В течение дня наблюдались глобальные сбои в работе сервисов Facebook.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику после вчерашней распродажи. Крупные технологические компании, занимающие почти 25% в индексе S&P 500, находятся под давлением в связи с продолжающимся оттоком капитала из акций «роста» на фоне постепенного повышения доходности трежерис. Кроме того, инфляционные опасения продолжают оказывать негативное влияние на рынок, а цены на нефть преодолевают семилетний максимум на фоне решения ОПЕК+ продолжать наращивать добычу. Сбои в цепочках поставок также остаются одной из основных тем новостных заголовков. Это обусловливает более сдержанные прогнозы по финансовым результатам корпораций в преддверии сезона отчетности за третий квартал.

Неопределенность в отношении возможного повышения потолка госдолга сохраняется. Комментарии министра торговли США не свидетельствуют об ослаблении торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином. Геополитические новости также носят негативный характер: Китай предпринял крупнейшее за последнее время вторжение в воздушное пространство Тайваня, обвинив при этом США в возникновении напряженности.

Азиатские фондовые площадки на торгах 5 октября показали смешанную динамику. Японский Nikkei 225 упал на 2,19%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,47%, а китайский CSI 300 продемонстрировал стабильность. С начала сессии EuroStoxx 50 растет на 0,35%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,48%. Цена на фьючерс Brent превышает $81,5 за баррель. Золото торгуется у отметки в $1760 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4275–4325 пунктов.

Сегодня результаты за третий квартал представит компания PepsiCo (PEP). Она сохранила устойчивость благодаря высокому спросу на снэки в период пандемии. Это помогло компенсировать слабые продажи напитков, обусловленные приостановкой работы предприятий общепита и развлекательных центров. По мере прогресса прививочной кампании потребители чаще проводят свободное время вне дома, поэтому PepsiCo удается восстанавливать объемы продаж напитков.

Стабильно высокие результаты в сегментах продуктов питания и ускорение роста объема реализации напитков могут позволить PepsiCo успешно отчитаться за третий квартал текущего года, хотя общая тенденция для отрасли изменилась к худшему по сравнению с ситуацией за апрель-июль. Очередная волна пандемии, вызванная распространением штамма «дельта», привела к новым социальным ограничениям. Кроме того, давление на операционные и финансовые результаты корпорации оказывают сбои в цепочках поставок. Этот фактор обусловил появление дефицита сырья и готовой продукции, а также привел к росту затрат на транспортировку товаров. Этот негатив, скорее всего, отразится в результатах PepsiCo за третий квартал.

Индекс настроений от Freedom Finance остался на уровне 57, отражая неблагоприятный новостной фон.

S&P 500 продолжает нисходящее движение под 50-дневной скользящей средней, опустившись до уровня поддержки 4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD все еще указывают на тенденцию к снижению. В случае пробоя отметки 4300 котировки могут устремиться к новой поддержке, расположенной в диапазоне 4225–4250.