«Фридом Финанс»: В лидерах роста – недооцененные бумаги нефтяного сектора

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 13:30 мск вырос на 1%, несмотря на глубокое снижение американского фондового рынка накануне. Впрочем, на премаркете в США коррекция сменилась боковиком. Поддерживает котировки на отечественных площадках и стабилизация цен на нефть.

Мониторинговый комитет ОПЕК+, как и ожидалось, сохранил лимит добычи, предполагающий ее увеличение на 0,4 млн баррелей в сутки в ноябре.

Эту новость снижением отыгрывают акции Транснефти, которые могут выступать опережающим индикатором настроений инвесторов.

В то же время недооцененные бумаги Башнефти, Татнефти и Руснефти в лидерах роста. Повышение цен на нефть мы считаем обусловленным средне- и долгосрочными монетарными факторами, обеспечивающими большие объемы свободной денежной ликвидности на глобальных рынках.

Бумаги Банка «Санкт-Петербург» растут на новостях о предложенных кредитной организации специальных проектах и условиях и скидках в сфере потребительского кредитования.

Лучше рынка выглядят привилегированные акции Нижнекамскнефтехима. Поводом для покупок стала информация о закрытии сделки по объединению активов Сибура и ТАИФ. В то же время компания, скорее всего, сократит дивиденд с 70% по РСБУ до 50% по МСФО, а ожидавшийся выкуп акций у акционеров в связи со сделкой по объединению активов Сибура и ТАИФ не состоится. Впрочем, влияние данных факторов на оценки справедливой стоимости компании носят очень ограниченный характер, особенно учитывая, что ее обыкновенные и привилегированные акции к началу октября скорректировались более чем на 20% от сентябрьских максимумов.

Во второй половине дня считаем наиболее вероятным снижение на отечественном фондовом рынке. Целевой диапазон на закрытие торгов для индекса Мосбиржи: 4090 – 4150 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,30–73,00 и 83,90–85,00 соответственно.