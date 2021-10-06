ИАЦ «Альпари»: Рынок на гребне волны

Ралли на российском фондовом рынке не утихает — никто не боится высоты, пока сырье бьет рекорды и тащит рынок за собой.

Индекс МосБиржи обновил очередной рекорд и стоит к вечеру около 4214 пунктов. Новые цели роста могут быть где угодно — и около 4250 пунктов, и выше — на сколько позволит биржевой оптимизм. Индекс РТС вырос к 1831 пункту и может находиться в рамках 1800-1850 пунктов. Тут торговый диапазон очень быстро идет вверх.

Сегодня, как и ранее, в списке биржевых фаворитов акции компаний нефтегазового сектора — от «Татнефти» до «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти». Бумаги «Газпрома» обновили очередной максимум на уровне 385,91 руб. и могут тянуться выше, к 400 руб.

Лучше рынка смотрятся бумаги «Магнита» с проходом к очередному пику на отметке 6200 руб. Таким образом, акция вышла из краткосрочного диапазона и рвется выше — вслед за общерыночным оптимизмом.

В минусе держатся акции «ПИКа» — вероятно, в том числе и за счет информации о подорожании ипотеки в России. Кроме того, проблемы китайского девелопера могут рикошетом отражаться и здесь. Бумага падает к 1136 руб., минимуму с 30 июля, и ничто не мешает ей провалиться к 1100 руб.

Доллар США вечером балансирует около 72,53 руб. — при всей бешеной активности фондового рынка валютный почти не шевелится. «Американец» может двигаться в коридоре 72,50-73,00 руб. Евро торгуется по 84,04 руб. и способен колебаться в рамках 83,80-85,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»