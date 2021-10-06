ПСБ: В РФ хорошая погода, а за рубежом опять идут дожди

В РФ хорошая погода, а за рубежом опять идут дожди



Глобальные рынки

• Деловой климат и в глобальной промышленности, и в секторе услуг в целом сохраняется довольно благоприятным, но уже появляются признаки угасания позитивного импульса.

• Темпы роста ВВП США в 4 кв., по нашим оценкам, замедлятся до 5,5% г/г на фоне исчерпания фактора госстимулов и повышенного инфляционного фона. Из-за ситуации с Evergrande, прекращения господдержки и назревающего энергокризиса, немного корректируем вниз прогноз на 4 кв. по КНР: ВВП вырастет на 4,5-5% г/г. В еврозоне, напротив, ситуация улучшается, - ждем ускорения роста ВВП до 5% г/г.

• Ситуация с COVID-19 в настоящее время выглядит более управляемой, чем в начале года, хотя количество заболевающих составляет около 500 тыс. случаев в день (в среднем за сентябрь).

• Сохранение мягкой политики и антикризисных программ ФРС уже выглядит неоправданным. Мы ждем, что Федрезерв начнет сворачивание программы выкупа активов до конца года и в ближайшие 6-8 мес. свернет их полностью; не исключаем повышения ставки летом 2022 года.

• Сокращение стимулов ФРС позволит доллару оставаться крепким в конце года, что в совокупности с дисбалансами в КНР и высокой инфляцией приведут к повышению нервозности на рынках. Впрочем, сдержанной – ждем, что S&P500 к концу года вернется к 4400 пунктов.

• В 4 кв. 2021 г. мы полагаем, что цены на нефть Brent в среднем составят 71 долл./барр. Ралли цен на газ продолжится и в 4 кв.: Мы ориентируемся на цены 1450-1500 долл./1 тыс.куб.м в Азии и 1350-1400 долл./1 тыс.куб.м в Европе (в среднем на 4 кв. 2021 г.).

Российские рынки и экономика

• В 4 кв. прогнозируем стабилизацию роста ВВП РФ на относительно высоких уровнях 3-4%. А прогноз роста ВВП по итогам 2021 г. улучшен с 4% до 4,6%. Главными факторами улучшения стали сильный рост экономики РФ в 1П 2021 и смягчение ограничений по добыче нефти в рамках договора ОПЕК+.

• Мы вынуждены повысить прогноз инфляции на конец года с 6% г/г до 6,2-6,5% г/г. С учетом сохранения высоких инфляционных рисков прогноз ключевой ставки на конец 2021 года повышен с 7% до 7,5%.

• Прогноз курса рубля на конец 2021 года улучшен с 74,5 до 71-72,5 руб. за доллар на фоне более высоких ожиданий по ценам на нефть и рекордного профицита внешней торговли.

• При реализации сценария повышения ключевой ставки до 7,5% в 4 кв. ожидаем смещения доходности ОФЗ срочностью 1-10 лет в диапазон 7,4 – 7,6% годовых.

• Целевой ориентир индекса МосБиржи по базовому сценарию на конец года устанавливаем на уровне 4180 пунктов. Рассчитываем, что сильные метрики рынка акций в сочетании с высокими ценами на энергоносители смягчат рост волатильности мировых рынков. В отраслевом разрезе индекса потенциал роста сохраняют нефтегазовый, финансовый и металлургический сектора. Наши фавориты по потенциалу роста – золотодобытчики, выглядящие перепроданными, а также АФК Система.

• В качестве основных инвестидей на 4 кв. выделяем следующие: в нефтегазовом секторе интересны прежде всего газовые компании – НОВАТЭК и Газпром, а также компании с перспективными проектами или не в полной мере реализовавшие потенциал роста – Роснефть и Татнефть. В металлургии делаем ставку на ММК, в секторе горной добычи – на Распадскую. Из золотодобытчиков позитивно смотрим на Полюс. В электроэнергетике выбираем Интер РАО. В потребсекторе нам импонирует Детский мир, в финансах – Сбер. Также «выстрелить» в 4 кв. может Segezha Group за счет роста цен на целлюлозу и оживления спроса на упаковку в канун нового года.

ПАО «Промсвязьбанк»