ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи показал сильнейший рост за год

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи (+2,7%) взлетел, преодолев отметку в 4200 пунктов. Подобный внутридневные темпы роста индекса наблюдались лишь в январе. Основной спрос инвесторов был сфокусирован на «фишках» нефтегазовых и финансовых секторов. Цены на нефть марки Brent сегодня поднялись выше 82,6 долларов за баррель, что оказало серьезную поддержку акциям нефтяников (Татнефть ао: +6,3% ап: +6,0%; Газпром нефть: +5,2%; ЛУКОЙЛ: +2,9%; Сургутнефтегаз ао: +2,5% ап: +4,0%). Цены на газ в Европе продолжили обновлять свои рекордные уровни и способствовали дальнейшему ралли акции Газпрома (+2,4%), которые переписали исторические максимумы, а также НОВАТЭКа (+1,3%). Лидером роста также стали акции финансового сектора (Сбербанк: +4,8%; ВТБ: +3,7%; МосБиржа: +3,0%; TCS Group: +2,4%) на фоне окрепшего позитива участников рынка.

Усиление аппетита к риску наблюдалось и в бумагах отдельных секторов, в том числе среди электроэнергетиков (Интер РАО: +3,2%; ФСК EЭС: +1,4%), а также ритейлеров (Магнит: +4,3%).

Бумаги золотодобытчиков также демонстрировали положительную динамику (Полюс: +1,1%; Полиметалл: +0,5%), несмотря на снижение стоимости золота. Отдельно отмечаем рост акций ВСМПО-Ависма (+3,4%), а также бумаг Русской Аквалькультуры (+6,1%) после публикации сильной финансовой отчётности.Акции сталелитейщиков (НЛМК: +0,9%; Северсталь: +0,7%; ММК: -1,0%)

показывали вялую динамику по сравнению с другим «голубыми» фишками. Разнонаправленно двигались и производители цветных металлов (РУСАЛ: +1,9%; НорНикель: -0,1%) вместе с бумагами угледобытчиков (Распадская: +0,8%; Мечел: -1,4%).

Аутсайдером торгов стали акции ПИК (-4,5%), которые продолжают падение после корпоративных новостей.

При сохранении позитивного развитии ситуации на рынке энергоносителей ожидаем, что завтра эйфория на российском рынке может сохранится и распространится на прочие акции.

ПАО «Промсвязьбанк»