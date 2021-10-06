«Фридом Финанс»: Нефть взяла высоту 6000

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Московской биржи обновил максимум при поддержке акций сырьевых компаний. Среди наиболее ликвидных инструментов лидерами роста стали акции Татнефти (+5,78%). В аутсайдеры попали бумаги ГК ПИК (-4,21%), продолжившие коррекцию после SPO. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,00-73,00.

Рубль слабо реагирует на повышение цен на нефть. Стоимость барреля Brent достигла максимума за три года на уровне $83. Цена газа в Европе с поставкой в октябре поднялась до 120 евро за мВт/ч ($1400 за тыс. куб.м). При этом курс USD/RUB демонстрирует довольно плавное снижение. Стоимость нефти в рублях на историческом максимуме — 6000. Мы ранее прогнозировали, что оснований для заметного укрепления рубля в этом году не будет. Препятствует этому множество факторов, в перечне которых страновой риск. Рост экспорта, в том числе чистого, не влечет за собой увеличения объемов продажи валютной выручки в аналогичном масштабе. Интерес к рублевым облигациям на минимуме за полтора года из-за геополитических новостей. Полагаем, что пара USD/RUB может опуститься до 70 при цене на нефть в диапазоне $80-85, но это не произойдет мгновенно.

На фондовых площадках продолжается ралли. По сообщениям информагентств, на рынках нефти и газа ряд трейдеров получили маржин-коллы, в связи с чем вынуждены увеличивать уровень обеспечения и сокращать короткие позиции. Закрытие шортов, в свою очередь, приводит к дальнейшему росту цен. Процесс может растянуться на несколько дней. Мы не рекомендуем открывать короткие спекулятивные позиции, поскольку сигналов к завершению восходящего тренда на рынке углеводородов нет.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок может закрепить успех. Прогноз для пары USD/RUB: 72,00-72,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200-4250 пунктов.