ПСБ: Рост цен на нефть и газ усиливает инфляционные риски, что оказывает давление на цены гособлигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник в сегменте рублевых гособлигаций преобладали продажи, доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,55% (+10 б,п.). Инвесторы отыгрывали рост доходности облигаций развитых и развивающихся стран. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,53% (+5 б.п.). 10-летние гособлигации Мексики, Бразилии, Турции в местных валютах вчера прибавили в доходности 6 – 9 б.п. Рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление и добавляет аргументы в пользу более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, что и отражается в динамике долгового рынка в последние дни.

На фоне негативной рыночной конъюнктуры Минфин РФ объявил, что в среду планирует разместить выпуск инфляционных ОФЗ 52004 на 10,1 млрд руб. Для вторичного рынка ОФЗ с фиксированной ставкой отсутствие предложения нового госдолга выступает позитивным фактором. Однако это вряд ли изменит общий настрой рыночных игроков.

Если сегодня снижение цен облигаций развитых стран продолжится, то 10-летние ОФЗ могут вырасти в доходности до 7,6% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»​