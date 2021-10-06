Комментарии

ПСБ: Рост цен на нефть и газ усиливает инфляционные риски, что оказывает давление на цены гособлигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник в сегменте рублевых гособлигаций преобладали продажи, доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,55% (+10 б,п.). Инвесторы отыгрывали рост доходности облигаций развитых и развивающихся стран. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,53% (+5 б.п.). 10-летние гособлигации Мексики, Бразилии, Турции в местных валютах вчера прибавили в доходности 6 – 9 б.п. Рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление и добавляет аргументы в пользу более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, что и отражается в динамике долгового рынка в последние дни.

На фоне негативной рыночной конъюнктуры Минфин РФ объявил, что в среду планирует разместить выпуск инфляционных ОФЗ 52004 на 10,1 млрд руб. Для вторичного рынка ОФЗ с фиксированной ставкой отсутствие предложения нового госдолга выступает позитивным фактором. Однако это вряд ли изменит общий настрой рыночных игроков.

Если сегодня снижение цен облигаций развитых стран продолжится, то 10-летние ОФЗ могут вырасти в доходности до 7,6% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги