«Фридом Финанс»: В тисках энергетического кризиса

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 5 октября на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 1,05%, до 4346 пунктов. Dow Jones прибавил 0,92%, Nasdaq поднялся на 1,25%. В лидерах повышения оказался финансовый сектор (+1,77%). Восстановительный рост продемонстрировали телекомы (+1,59) и ИТ-компании (+1,46%) после падения в понедельник. В аутсайдерах оказались эмитенты из сектора недвижимости (-0,86%).

Ocugen (OCGN: +2,7%) заключила два важных соглашения: с Bharat Biotech и с CanSino Biologics. Первое из них подразумевает совместную разработку и коммерциализацию вакцины Covaxin. Второй контракт направлен на создание лекарства от возрастной макулярной дегенерации.Препарат Moderna (MRNA: +1,9%) прошел очередной этап согласований. Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило вводить третью дозу вакцины от COVID-19 лицам с ослабленным иммунитетом старше 12 лет не менее чем через 28 дней после второй инъекции.

lululemon athletica (LULU: +1,2%) объявила об увеличении на $500 млн существующей программы выкупа акций (со $141,2 млн до $641,2 млн).

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Глобальный энергетический кризис продолжает оказывать давление на фондовые индексы. Повышение стоимости энергоносителей ведет к увеличению издержек производителей и снижает темпы экономического роста. Стоимость газа в Европе приблизилась к $1900 за 1 тыс. куб. м, подталкивая вверх цены голубого топлива в США. С начала осени котировки газа в Штатах взлетели на 44%, до максимальных отметок с 2014 года. При этом темпы пополнения резервов с начала сентября превышают средние пятилетние значения, а рост цен происходит в период низкого спроса на газ.

Котировки черного золота также демонстрируют существенный рост. С начала года цена на нефть марки Brent повысилась почти на 60%, достигнув максимумов с 2018 года. Нефть растет на фоне укрепления доллара, хотя обычно стоимость товарных активов и курс американской валюты имеют обратную корреляцию. Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно мировых валют, с начала года прибавил 4,8%.

Азиатские фондовые площадки на торгах 6 октября показали негативную динамику. Японский Nikkei 225 упал на 1,05%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,57%. Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. С начала текущей сессии EuroStoxx 50 теряет 1,79%.

Аппетит к риску низкий. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,53%. Цена на фьючерс Brent превышает $82 за баррель. Золото торгуется у отметки $1750 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4250–4325 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные от компании ADP по количеству рабочих мест, созданных в американской экономике в сентябре. Консенсус предполагает ускорение роста до 475 тыс. после увеличения на 374 тыс. в августе.

Constellation Brands, Inc. (STZ) сегодня отчитается за второй квартал 2022 финансового года (ФГ). Мы ожидаем от корпорации роста основных финансовых показателей, хотя кварталом ранее она неожиданно зафиксировала отрицательную прибыль. В то же время за последние четыре квартала прибыль Constellation в среднем на 14,9% превышала общерыночные ожидания. Сильные результаты компании позволяет поддерживать активно развивающийся сегмент слабоалкогольных напитков, что обусловлено (в числе прочего) большой популярностью у потребителей продукта Hard Seltzer, а также значительным увеличением поставок при сокращении запасов. Несмотря на успех стратегии премиализации, продажи вина и крепкого алкоголя у Constellation остаются невысокими. Основными причинами для этого в первом квартале текущего финансового года стали проблемы с поставками и складскими запасами, а также изменения на рынке и переход компании на SAP. Те же факторы окажут влияние на результаты Constellation за второй квартал 2022 ФГ.

Индекс настроений от Freedom Finance остался на уровне 57, отражая неблагоприятный новостной фон.

S&P 500 продолжает находится под 50-дневной скользящей средней, опустившись до уровня поддержки 4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD все еще указывают на тенденцию к снижению. В случае пробоя уровня 4300 ближайшая зона поддержки находится в диапазоне 4225-4250.