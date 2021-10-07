ИАЦ «Альпари»: ЦБ продолжит поднимать ставку

ЦБ РФ пока не готов рассматривать вопрос с понижением ключевой ставки, пишут сегодняшние СМИ. Такое мнение высказал глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. По его словам, слишком рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен, и регулятор начинает рассматривать возможность снижения ставки.

Это и так было понятно. В сентябре ЦБ в пятый раз подряд поднял ставку и довел ее до уровня в 6,75% годовых с опорой на высокие инфляционные ожидания. Фактор растущей инфляции за это время никуда не делся, только окреп дополнительно. Скорее всего, до конца первого квартала 2022 года индекс потребительских цен в России будет продолжать расширяться. Значит, работы у ЦБ меньше точно не станет.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что на заседании в октябре ЦБ может взять паузу в череде повышения ставок, но уже на следующем заседании поднимет показатель еще на 25 или даже 50 базисных пунктов. В первом полугодии 2022 года ставка также продолжит расти, после чего наступит период затишья.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»