Комментарии «Открытие»: Акции дешевеют из-за риска того, что инфляция подтолкнет центробанки к повышению ставок Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research». Российские акции подешевели по итогам торгов в среду, 6 октября, что соответствовало распродаже на фондовых площадках Азии, Европы и США. Утром на старте торгов индекс МосБиржи достиг нового абсолютного максимума, но уже через час торговался ниже уровней закрытия вторника, формируя в течение дня стабильную минорную динамику. Резкий рост цен на нефть и газ был в последние дни драйвером роста российского фондового рынка, формируя рост котировок компаний топливно-энергетического комплекса РФ. Однако в среду цены на нефть и газ снизились, но они остаются достаточно высокими, чтобы формировать опасения глобального роста инфляции, замедления темпов экономической экспансии и при этом необходимости мировых центробанков перейти более быстро к повышению процентных ставок. На 18:50 мск: · Индекс МосБиржи — 4 171,71 п. (-1,2%), с нач. года +26,8% · Индекс РТС — 1 814,64 п. (-1,4%), с нач. года +30,8% · Индекс MSCI EM — 1 236,51 п. (+0,01%), с нач. года -4,2% · Stoxx Europe 600 — 451,33 п. (-1,03%), с нач. года +13,1% · DAX — 14 973,33 п. (-1,46%), с нач. года +9,1% · FTSE 100 — 6 995,87 п. (-1,15%), с нач. года +8,3% Индекс МосБиржи закрылся на 2,2% ниже установленного 6 октября рекордного максимума на уровне 4267,29 п. 5 отраслевых индексов выросли и 5 снизились. Нефтегазовый сектор упал на 2,5% (+33% с начала года) и стал аутсайдером дня. Строительный сектор по итогам дня вырос на 5,43% (+70,8% с начала года) и стал лидером роста. Накануне коррекция в акциях девелопера «ПИК», если считать от рекордных максимумов, достигнутых в середине сентября на уровне 1509,6 руб., составила порядка 27%. На ожиданиях включения в ноябре в индекс MSCI Russia бумага выглядела перегретой и, к примеру, на 22 сентября котировки более чем на 6% превышали 12-месячный консенсус-таргет опрошенных Bloomberg аналитиков. Однако после коррекции перекупленность в последниед ни была устранена: при цене 1175 рублей за акцию 12-месячный консенсус-таргет аналитиков 1482,4 руб., что подразумевает потенциал роста на уровне 26%. С таким багажом акции «ПИК» начинали торги в среду и выросли более чем на 6% по итогам дня. Из 43 акций индекса МосБиржи 14 подорожали и 29 потеряли в цене. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 60,3 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 42% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 22%. Корпоративные истории · Компания «Белуга» приобрела 100% голосующих акций в Торговом Доме «Регион» · Совместное предприятие «Яндекса», группы компаний «ЛАНИТ», Gigabyte и банка ВТБ начало строительство завода серверного оборудования в Рязанской области. На начальном этапе СП вложит в производство более 1 млрд рублей. · Продажи группы ГАЗ в России, по статистике Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре выросли на 17% до 5199 легковых и легких коммерческих автомобилей. Продажи группы Sollers новых автомобилей и LCV в. России, по данным АЕБ, в сентябре снизились на 0,2% до 5363 авто. · ВТБ сообщил финансовые результаты по РСБУ за сентябрь 2021 года. Чистая прибыль в сентябре составила 24,3 млрд рублей, увеличившись в 270 раз в годовом выражении. Чистая прибыль за январь—сентябрь составила 203,7 млрд рублей, выросла в 3,9 раза год к году. Чистый процентный доход в январе—сентябре составил 441,4 млрд рублей, вырос на 28,5% год к году. За сентябрь этот показатель вырос на 34,1% в годовом сравнении до 51,5 млрд рублей. Суммарный кредитный портфель по итогам девяти месяцев составил 13,4 триллиона рублей, вырос на 13% за девять месяцев и на 1,7% за месяц. Расходы на резервы под обесценение в сентябре снизились на 86% до 6,4 млрд рублей. Доллар является бенефициаром глобального роста доходностей облигаций Индекс доллара резко вырос в среду, продолжил позитивную динамику вторника. За 2 дня индекс отыграл потери трех предыдущих сессий и снова торгуется вблизи установленного 30 сентября годового максимума. При этом курс евро к доллару снизился до 1,1528 — это новый минимум с июля 2020 года. Несмотря на некоторую коррекцию цены на энергетическом рынке остаются очень высокими. Это усиливает опасения по поводу инфляции, которая может стимулировать мировые центробанки более быстро перейти к циклу повышения ставок. При таких ожиданиях мы наблюдаем распродажу на рынках акций и рост доходностей облигаций по всему миру, а доллар является ключевым бенефициаром этого процесса. Рубль подешевел к доллару в среду на фоне падения цен сырьевых цен. В первой половине дня курс USDRJB поднимался до 72,73, где российская валюта нашла новых покупателей. На нижней стороне сильная поддержка 72,20, пробитие которой открывает дорогу для проверки на прочность минимумов текущего года на 71,55, сформированных в июне. Однако в конце этой неделе будет опубликован отчет по рынку труда в США за сентябрь. После сегодняшней статистики по занятости от агентства ADP рынок будет закладываться на позитивный отчет. Это будет поддерживать доллар. Рубль может скорректироваться в ближайшие дни до 73,50 — 74,00. На 19:10 мск: · EUR/USD — 1,1548 (-0,41%), с начала года -5,4% · GBP/USD — 1,357 (-0,43%), с начала года -0,8% · USD/JPY — 111,33 (-0,11%), с начала года +7,8% · Индекс доллара — 94,294 (+0,34%), с начала года +4,8% · USD/RUB — 72,4137 (+0,25%), с начала года -1,9% · EUR/RUB — 83,6221 (-0,30%), с начала года -7,4% В последнем взлете цен на газ уже было больше эмоций, нежели экономики Цены на нефть сорта Brent в среду поднимались до $83,47/барр., что является очередным обновлением 3-летнего максимума. При этом американская нефть WTI торговалась на максимумах с ноября 2014 года. К вечеру начали снижаться и протестировали $81/барр. (Brent). Таким образом, рост вторника был полностью устранен. В техническом анализе это называется медвежье поглощение. Нефть по $100 за баррель не обеспечит «стабильного состояния» рынка, сказал в ходе форума Energy Intelligence в среду министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар. По его мнению, цена нефти в $75-$80 будет справедливой для всех. При этом страна рассчитывает, ее экспортный потенциал достигнет 6 млн б/с к концу 2024 г., а к концу 2027 года Ирак планирует добывать 8 млн б/с. Управление по энергетической информации опубликовало вечером еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Цифры не поддержали возобновление роста нефтяных котировок. Запасы сырой нефти выросли на 2,35 млн баррелей, что оказалось заметно выше прогнозов экспертов энергетического рынка. На 1,6 млн барр. выросли запасы в Кушинге. На 3,26 млн баррелей выросли запасы бензина, хотя прогнозировалось снижение. В итоге запасы сырой нефти в настоящий момент составляют порядка 421 млн баррелей, и это приблизительно на 7% ниже среднего значения за 5 лет для текущего времени. Производство нефти в США выросло с 11,1 до 11,3 млн б/с, но остается ниже, чем 11,5 млн б/с на августовской неделе перед воздействием урагана «Ида». Цены на газ в Европе, если судить, к примеру, по котировкам фьючерсов на газ голландского хаба TTF, взлетали сегодня до умопомрачительной цены 162,1 евро/МВт-ч. Это эквивалентно примерно 1950 за кубометр. Затем цены резко упали до 1200 за кубометр, которые еще 1 октября были абсолютным рекордом. Конечно, мы наблюдаем холодную погоду на старте отопительного сезона в Европе, что удручает ситуацию, ведь газовые хранилища в Европе должным образом не будут заполнены в этом году, поэтому остается надеяться только на теплую погоду. Но даже с учетом этого на рынке давно назрела коррекция, поскольку в ралли последних дней было больше эмоций, нежели экономики. Поводом для коррекции стали комментарии президента РФ, который отметил, что за 9 месяцев текущего года «Газпром» увеличил эти поставки газа через транспортную систему Украины более чем на 8%" и к концу года обязательства по поставкам через территорию Украины будут превышены. На 19:10 мск: · Brent, $/бар. — 81,35 (-1,47%), с нач. года +57,0% · WTI, $/бар. — 77,77 (-1,47%), с нач. года +60,3% · Urals, $/бар. — 79,63 (-1,91%), с нач. года +56,2% · Золото, $/тр. унц. — 1 760,80 (+0,05%), с нач. года -7,2% · Серебро, $/тр. унц. — 22,52 (-0,62%), с нач. года -14,6% · Алюминий, $/т — 2 921,00 (-0,23%), с нач. года +47,6% · Медь, $/т — 9 174,00 (+1,43%), с нач. года +18,1% · Никель, $/т — 18 121,00 (+0,38%). с нач. года +9,1% Рынок акций США снижается на фоне усиления инфляционных ожиданий (Автор блока по американскому рынку Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции») В первой половине американской сессии понедельника, 4 октября, рынок акций США показывал очень слабую динамику: Dow Jones Industrial корректировался после пятничного роста, а S&P 500 и Nasdaq Composite опустились ниже минимумов прошлой недели. Как и в пятницу, наилучшую динамику показывали акции циклических компаний, вроде энергетиков и банков, а бумаги технологических были среди главных аутсайдеров. На 19:10 мск: · S&P 500 — 4 323,31 п. (-0,52%), с нач. года +15,1% · VIX — 22,73 п. (+1,43 пт), с нач. года -0,02 пт · MSCI World — 3 016,19 п. (+0,78%), с нач. года +12,1% По данным ADP, число мест вне с/х сектора США выросло в сентябре на 568 тыс., что заметно превысило консенсус-прогноз на уровне +430 тыс. В пятницу будет опубликована официальная статистика по рынку труда США за сентябрь, и если она окажется сильной (консенсус-прогноз подразумевает, что число рабочих мест вне с/х сектора увеличилось на 500 тыс.), то ожидания того, что ФРС объявит о начале сокращения программы покупки активов на ближайшем заседании 3 ноября, усилятся. Инвесторы, вероятно, уже смирились с перспективами постепенного сворачивания программы QE, однако мировой рынок акций сохраняет повышенную волатильность. Ее причиной может быть неуверенность игроков в том, что мировым центробанкам удастся в среднесрочной перспективе обуздать инфляцию, не прибегая к жестким мерам. Эти опасения выглядят вполне обоснованными, учитывая нестабильность мирового рынка энергоносителей, рост цен на которые провоцирует усиление инфляционных ожиданий. Сегодня уровень безубыточности инфляции в 10-летней перспективе (спред доходности между обычными 10-летними гособлигациями и аналогичными бумагами, защищенными от инфляции), достиг в США максимального значения с июня, а в Великобритании — рекорда с 2008 года. Компоненты S&P 500 показывали очень слабую динамику: по состоянию на 18:05 мск снижались все 11 основных секторов индекса. Хуже всех выглядели акции энергетических компаний (-1,85%), производителей материалов (-1,46%) и компаний из сферы недвижимости (-1,08%). 14% компонентов S&P 500 дорожали и 86% дешевели. Акции PepsiCo (PEP) дорожали на 1% и выглядели значительно лучше рынка. Накануне компания отчиталась о финансовых результатах за III квартал: выручка выросла на 11,6% г/г и достигла $20,19 млрд, превысив консенсус-прогноз на $800 млн. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,79 доллара, что оказалось на $0,06 выше ожиданий рынка. PepsiCo прогнозирует, что по результатам 2021 года органический рост выручки составит 8%, что на 2% выше предыдущего прогноза на уровне 6%. Ожидается, что прибыль на акцию составит не менее $6,20 при консенсуспрогнозе на уровне $6,24. Мы считаем, что диверсифицированный портфель сильных брендов с высокой ценовой властью позволит PepsiCo обеспечивать устойчивый органический рост продаж в условия повышения инфляции издержек. Стабильная дивидендная доходность на уровне около 3% должна оказывать поддержку акциям компании · Акции Acuity Brands (AYI) росли на 12% после сильного квартального отчета по прибыли · Акции American Airlines (AAL) и JetBlue (JBLU) снижались на 4% с лишним после понижения рейтинга со стороны Goldman Sachs · Акции CDW Corp. (CDW) и Seagate Technology Holdings (STX) теряли почти 6% после понижения рейтинга со стороны Morgan Stanley · Акции криптовалютных компаний дорожали на фоне роста цены биткоина, которая впервые с мая превысила $55 000 · Акции FMC (FMC) дешевели на 3% после понижения рейтинга со стороны Bank of America · Акции Ginkgo Bioworks (DNA) снижались на 19% после сообщения Scorpion Capital о том, что он ставит на снижение бумаги · Акции Gogo (GOGO) теряли 10% после понижения рейтинга со стороны Morgan Stanley · Акции Manchester United (MANU) дешевели на 13% после новостей о том, что владельцы клуба выставили на продажу пакет акций объемом $186 млн · Акции MarketAxess (MKTX) теряли 5% после отчета компании по продажам за сентябрь, которые показались аналитикам слабыми · Акции Palantir (PLTR) росли на 5% после новостей о получении контракта от ВС США · Акции Southwest Gas Holdings Inc. (SWX) теряли 3% после соглашения о покупке Questar Pipelines у Dominion Energy · Акции U. S. Steel (X) дешевели на 7% после понижения рекомендации со стороны Goldman Sachs до «продавать» info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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