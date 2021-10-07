ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня постарается вернуться к отметке 4200 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В ходе торгов среды мировые рынки испытали очередной приступ нервозности, ослабшей, впрочем, к концу дня. Негатив в основном затронул европейские (ключевые индексы региона потеряли вчера в пределах 1,5%) и развивающиеся рынки (MSCI ЕМ: -0,8%), а также товарные рынки, что способствовало откату акций сырьевых сектора. Впрочем, к концу дня поддержку оказали новости о прогрессе в решении проблемы поднятия планки госдолга и согласования бюджета США на 2022 финансовый год: представители республиканской партии в Сенате согласились временно, на 2 месяца, поднять потолок госдолга на сумму, необходимую для покрытия текущих расходов. Таким образом, администрация Президента США Дж. Байдена получит время для согласования ключевых параметров бюджета и избежания техдефолта. Опубликованные вчера данные ADP по числу рабочих мест в частном секторе США за сентябрь также оказались неплохими: показатель вырос до 568 тыс., заметно превысив ожидания и задав позитивные ожидания по официальному отчету по занятости, выходящему в пятницу. В результате основные американские индексы смогли подрасти второй день подряд, прибавив 0,3%- 0,5%.

В начале четверга на мировых рынках сохраняются позитивные настроения. Ключевые азиатские индексы уверенно растут, отыгрывая улучшение динамики рынка США, а также сообщения о готовности глав США и КНР провести онлайн переговоры до конца года. Неплохо «плюсуют» и фьючерсы на американские индексы. Лишь товарные рынки смотрятся безыдейно в ожидании завтрашнего завершения «длинных» выходных в КНР. Мы полагаем, что сегодня тенденция к восстановлению на развитых рынках акций сохранится, но может несколько ослабнуть к концу дня - завтра рынки ожидают публикации данных по безработице и числу новых рабочих мест в США, которые могут вновь вывести на первых план опасения по ФРС, а также PMI в секторе услуг КНР, способных отразить влияние сложностей в стройсекторе страны.

Вчера индекс МосБиржи (-1,2%) заметно скорректировался, отступив «под» отметку 4200 пунктов при всплеске торговой активности (объем торгов акциями превысил 220 млрд руб., что на 84% выше среднемесячного уровня). Поводов для фиксации прибыли выступила достаточно резкая коррекция нефтяных котировок, способствовавшая столь же резвому откату от пиков «фишек» нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: -3,4%; НОВАТЭК: -3,1%; Газпром: -2,2%; Роснефть: -1,4%) и ухудшению общерыночного сантимента, негативно сказавшись и на других сегментах рынках. Так, в финсекторе заметно снизили темпы роста «фишки» (Сбер: +0,3%; ВТБ: +0,6%), лишь TSC Group (+2.2%)неплохо смотрелся. Отыгрывать позитивный старт торгов в США. В акциях металлургического и горнодобывающего сектора под давлением остались представители цветмета (НорНикель: -1,3%; РУСАЛ: -0,9%), АЛРОСА (-2,8%) и перегретый Мечел (-2,8%). А вот к перепроданному сталелитейному сектору, напротив, интерес участников рынка повысился, позволив достаточно неплохо отскочить котировкам Северстали (+3,6%) и ММК (+3,5%). В лидерах роста акции ПИК (+6,4%), также перепроданные, и бумаги производителей удобрений (Фосагро: + 5,5%; Акрон: +4,3%), обновившие исторические максимумы. Сегодня улучшение внешнего фона, несмотря на двусмысленность ситуации на рыкне нефти, по нашему мнению, позволит индексу МосБиржи отыграть частично потери, понесенные накануне, и вернуться в район 4200 пунктов.

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