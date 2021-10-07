Комментарии

ПСБ: Сегодня тенденция к восстановлению на развитых рынках акций сохранится, но может несколько ослабнуть к концу дня Доллар в первой половине дня постарается удержаться в диапазоне 72-72,5 руб. Улучшение внешнего фона, по нашему мнению, позволит индексу МосБиржи в четверг вернуться в район 4200 пунктов В ближайшие дни доходность ОФЗ срочностью 1–10 лет может сместиться в диапазон 7,5–8,0% годовых ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ Продажи новых легковых автомобилей и LCV группы Соллерс (-) в сентябре почти не изменились – (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Увеличение загрузки производства способствует наращиванию продаж в сегменте LCV, спрос на который ощутимо растет на фоне выхода экономики из кризиса. Доля Соллерса в российском сегменте LCV по итогам 9 мес. составила 19%. Позитивно смотрим на рынок LCV в России, ожидаем сильную финансовую отчетность компании по итогам года. ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



