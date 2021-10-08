Фридом Финанс»: Котировки Polymetal растут вместе с золотом

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на снижение нефтяных цен, индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,6%, следуя за динамикой котировок на рынке США.

Лидер американского сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил вчера о том, что Конгресс может рассмотреть предложение о повышении лимита госдолга до декабря 2021-го.

Цены на газ негативно отреагировали на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. По словам чиновницы, хотя подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены примерно на 75%, что ниже среднего показателя за последние десять лет, этого достаточно, чтобы покрыть спрос в течение зимнего сезона. С точки зрения долгосрочной статистики, текущий объем закачки в ПХГ (70 млрд куб. м газа) не является критическим.

За последнюю отчетную неделю потребительская инфляция в РФ выросла на 0,94% м/м, что является максимальным уровнем для сентября начиная с 2014 года. По состоянию на 4 октября темпы роста цен достигли рекордного уровня с февраля 2016-го — 7,48% г/г. Эта статистика оказала негативное, но ограниченное влияние на активность «быков», поскольку инвесторы, по всей видимости, ожидали таких показателей, учитывая сентябрьские данные.

На этом фоне наблюдается снижение котировок «Газпрома» и «Газпром нефти». На наш взгляд, рынок уже пересмотрел вверх оценку последнего из указанных эмитентов на 10–15% ввиду сильной отчетности и изменения цен на сырье. Впрочем, мы не исключаем понижения оценочной капитализации «Газпром нефти» в том случае, если до конца года нефтяной рынок не будет демонстрировать относительной стабильности.

Котировки «Интер РАО» повышаются на заявлении гендиректора компании Бориса Ковальчука о том, что рост цен на электроэнергию в Европе за восемь месяцев составил практически 1000%, в России — около 4%. Хотя оценки справедливой рыночной стоимости компании уже высоки в настоящий момент, они могут получить новый существенный импульс к пересмотру вверх, поскольку экспорт электроэнергии увеличивается. Как следствие, по итогам года прирост выручки может ускориться на 20%. Хотя не исключено, что эмитент будет вынужден наращивать капитальные инвестиции, однако этот риск нивелируется значительными внутренними финансовыми ресурсами компании. В частности, «Интер РАО» планирует направить на инвестиции до 2030-го совокупно 1 трлн руб. При этом чистый долг компании является отрицательным (минус 242 млрд. руб.). Кроме того, компания владеет казначейскими акциями с балансовой стоимостью 85 млрд руб. и рыночной ценой — около 125 млрд руб. Таким образом, эмитент способен без значимого ущерба для кредитных рисков профинансировать двукратное увеличение CAPEX относительно текущих значений и поддерживать затраты на этом уровне в течение пяти лет.

Акции Polymetal растут вместе с ценами на золото. Еще одним драйвером выступают заявления менеджмента о том, что компания приняла решение не участвовать в аукционе на покупку золоторудного месторождения Кючус: руководство Polymetal считает, что располагает более перспективными проектами в собственном портфеле компании. По отраслевым оценкам, инвестиции в новый проект могут составить 30 млрд руб. (с учетом требования добывать не менее 10 тонн золота в год с момента выхода предприятия на проектную мощность). Таким образом, эти вложения оценочно окупятся за шесть-восемь лет, учитывая показатели ROIC и ROA ведущих российских золотодобытчиков: «Полюса», Polymetal, Petropavlovsk.

Во второй половине дня преобладают шансы снижения котировок российского фондового сегмента. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 4100–4250 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,30–72,70 и 83,35–84,00 соответственно.