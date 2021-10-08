«Фридом Финанс»: Сенату удалось успокоить инвесторов

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 6 октября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 увеличился на 0,41%, до 4364 пунктов. Dow Jones прибавил 0,3%, Nasdaq поднялся на 0,47%. В лидерах роста оказались защитные сектора коммунальных услуг (+1,54%), нециклических потребительских товаров (+1%) и недвижимости (+0,98%). Аутсайдерами стали энергетические компании (-1,05%) под влиянием снижения цен на нефть.

Акции Affirm (AFRM: +20%) выросли после заявления Target (TGT) о том, что финтех станет одним из партнеров сети, позволяющих клиентам «покупать сейчас, а платить потом».

Вакцинация препаратом Moderna (MRNA: --8,9%) была приостановлена в Швеции для молодых людей (рожденных в 1991-м и позднее) из-за повышенного риска развития побочных эффектов, связанных с сердцем.

Southwest Gas (SWX: -3,4%) заявила о том, что намерена приобрести Questar Pipelines у компании Dominion Energy (D) за $2 млрд, хотя это противоречит мнению одного из инвесторов со значительной долей в капитале SWX.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику на фоне наметившегося прогресса в переговорах по повышению потолка госдолга США. Демократы планируют принять предложение лидера сенатского меньшинства Макконнелла о краткосрочной (до ноября) корректировке лимита заимствований, но на фиксированную сумму, которая остается предметом обсуждения. По словам Макконнелла, голосование может быть проведено уже сегодня. При этом в долгосрочной перспективе демократы продолжают настаивать на двухпартийном решении этого вопроса, к которому сенаторы вернутся ближе к зиме, поскольку срок действия закона о временном финансировании истекает 3 декабря.

Отмечается ослабление геополитической напряженности, поскольку наблюдаются признаки того, что Пекин и Вашингтон намерены продолжать диалог. Накануне страны договорились о встрече своих лидеров, которая состоится до конца текущего года. Рынок ожидает, что главы государств обсудят ситуацию вокруг Тайваня, а также затронут темы затухающего кредитного импульса, долговых проблем Evergrande, энергетического кризиса и регулятивных ограничений.

Азиатские фондовые площадки на торгах 6 октября показали негативную динамику. Японский Nikkei 225 упал на 1,05%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,57%. Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с празднованием Дня образования КНР. С начала текущей сессии EuroStoxx 50 теряет 1,79%.

Аппетит к риску низкий. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,53%. Цена на фьючерс Brent превышает $82 за баррель. Золото торгуется у отметки $1750 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4400 пунктов.

Сегодня будет опубликована еженедельная статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Рынок ожидает, что показатель снизится до 348 тыс. по сравнению с 362 тыс. неделей ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 58, отражая оптимизм инвесторов, связанный с наметившимся прогрессом в переговорах по потолку госдолга.

S&P 500 продолжает находится под 50-дневной скользящей средней, найдя поддержку на уровне 4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD указывают на затухание нисходящей тенденции. Бенчмарк может продемонстрировать отскок от уровня поддержки и возобновить восходящее движение в направлении 50-дневной средней.