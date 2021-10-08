Комментарии

ПСБ: Мы продолжаем считать рынок нефти сильно перегретым Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Рынок нефти сохраняет повышенную волатильность в отсутствие значимых новостей. Котировки Brent после вчерашнего снижения к 79,4 долл./барр. днем снова устремились к росту, в итоге на сегодняшнее утро декабрьский фьючерс торгуется уже выше 83 долл./барр. Комментарии Минэнерго США о неготовности пока распечатывать стратегические резервы для охлаждения ралли только усиливают спекулятивную активность. Мы продолжаем считать рынок нефти сильно перегретым, полагая, что фундаментально оправданная цена находится заметно ниже – в зоне 73-75 долл./барр. Ориентир на сегодня – 80-83 долл./барр. Brent. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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