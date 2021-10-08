ИАЦ «Альпари»: Рубль пытается вернуться к уровню 71,55 руб. за доллар

В четверг, 7 октября, по итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,95%, до 71,70 руб., евро/рубль — на 0,99%, до 82,82 руб., фунт/рубль — на 0,78%, до 97,65 руб.

Торги по рублевым парам открылись снижением. Укрепление рубля вызвал спрос на рисковые активы на фоне роста фьючерсов на американские индексы, а также повышение цен на нефть после падения. Баррель Brent подорожал на 2,03%, до $82,38.

Большинство основных валютных пар торговались в ограниченных диапазонах, так как трейдеры отказывались открывать крупные позиции до выхода отчета по рынку труда в США.

Индекс S&P 500 вырос на 0,8%, чему способствовал прогресс в переговорах о потолке долга США и ослабление опасений по поводу энергетического кризиса в Европе. Сенат США принял решение увеличить потолок госдолга на $480 млрд до 3 декабря.

В пятницу, 8 октября, на торгах в Азии нефть стоит $82,83 (+0,53%). Сегодня внимание трейдеров и инвесторов направлено на отчёт по рынку труда в США за сентябрь. Если данные окажутся хуже средних прогнозов, то ФРС может пересмотреть график сокращения количественного смягчения, что приведёт к ослаблению доллара и укреплению рубля. Рубль пытается вернуться к минимуму 71,55 руб. за доллар от 11 июня 2021 года.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»