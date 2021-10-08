ПСБ: Сентябрьская инфляция сломала прогнозы

За месяц уровень инфляции вырос до 7,4% г/г (на конец августа было 6,7% г/г). Причина – резкое усиление роста цен на продукты питания, что обычно не характерно для сентября. Продовольственная инфляция на максимумах с января 2016 года (9,2% г/г, хотя еще месяц назад было 7,7% г/г).

Очевидно, что прогноз инфляции до конца года уже не актуален. При этом риски дальнейшего повышения инфляции в краткосрочной перспективе остаются очень высокими и уровень разворота инфляции из-за эффекта высокой базы конца 2020 года крайне неоднозначен. Мы повышаем прогноз инфляции на конец 2021 года с 6% до 6,7%.

Динамика фактической инфляции не оставляет шансов для осторожной тактики Банка России по процентной политике. Ждем 22 октября более агрессивного повышения ключевой ставки - на 50 б.п. до 7,25%. Прогноз по ключевой ставке на конец текущего года повышаем с 7% до 7,5%.

Очередной импульс инфляции, фиксируемый в сентябре, был обеспечен сильным ростом цен на продовольственные товары. Снова сильно дорожают помидоры и огурцы (слабый урожай и импорт). Высокий рост цен наблюдается практически на все мясные продукты (дорожают корма), особенно на мясо птицы. Устойчиво и быстро растут цены на яйца, крупы и мучные изделия (урожай зерна может быть заметно ниже ожиданий). Оценки Росстата за 1-ую неделю октября показывают продолжение тренда высокой продовольственной инфляции (расчетный уровень общей инфляции на 5 октября повысился до 7,5% г/г). Таким образом, текущее ускорение продуктовой инфляции мы не рассматриваем как выброс, а скорее, как тенденцию, которая сохранится в ближайшие месяцы.

Индекс цен на непродовольственные товары в сентябре стабилизировался на высоком уровне (8,1% г/г, после 8% г/г в августе). Зафиксированы первые признаки торможения прироста цен в сегменте (месячная инфляция на минимумах с февраля 2021 года). Есть небольшое ускорение роста цен на лекарства и электронику. Удорожание бензина умеренное, а цены на стройматериалы снижаются.

Вряд ли до конца года стоит ждать быстрого торможения инфляции в сегменте непродовольственных товаров. Значительная импортная компонента, и ожидание роста цен на бензин будут ограничивать понижательную динамику.

Рост цен на услуги населению прекратился, хотя за счет эффекта базы годовой индекс инфляции в секторе за месяц вырос (с 3,8% г/г до 4,2% г/г). Замедление носит сезонный характер, но на фоне усиления пандемии может стать более выраженным. Впрочем, дефляцию мы не ждем. Ориентируемся на околонулевые уровни месячной инфляции до конца года.

Таким образом, определенные стабилизационные процессы в потребительской инфляции есть, но сильный импульс роста цен на продукты питания требует повышения прогноза на конец года. Риски более продолжительного сохранения высоких уровней инфляции усилились. А значит, есть все предпосылки для более агрессивного повышения ключевой ставки.

Денис Попов