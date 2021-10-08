Комментарии

«Фридом Финанс»: Акрона может составить 7%

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск не показал выраженной динамика. Цены на нефть вернулись к октябрьским максимумам, на премаркете в США движение фондовых индексов было неоднородным. 

Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга на $480 млрд до 3 декабря, что было отыграно ростом фондового рынка.

Планируемое в ЕС расследование аномального повышения цен на газ и угроза новых санкций против России из-за газового кризиса в Европе сопровождается снижением котировок Газпрома  и Роснефти. 

Негативным для отечественного рынка в целом фактором выглядит и сохранение сложной эпидемической ситуации, из-за чего в ряде регионов страны, в том числе в Татарстане, вводятся новые ограничительные меры.

Бумаги горно-металлургического сектора демонстрируют разнонаправленную динамику. Акции Русала, Полюса, Полиметалла оказались в аутсайдерах, а котировки Норникеля повышаются при поддержке активного восстановления мировых цен на никель и палладий.   

Акции Акрона вновь в лидерах роста на фоне благоприятной ситуации в АПК и ожиданий в отношении дивидендных выплат. Мы прогнозируем, что дивиденд по итогам текущего года превысит 600 руб. на акцию, что соответствует годовой доходности 7%. 

Во второй половине дня более вероятна умеренно-позитивная динамика на отечественных фондовых площадках, однако реализация этого прогноза сопряжена с определенными рисками. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 4150–4300 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 71,55–72,35  и 82,60–83,60 соответственно.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги