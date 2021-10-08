«Фридом Финанс»: Акрона может составить 7%

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск не показал выраженной динамика. Цены на нефть вернулись к октябрьским максимумам, на премаркете в США движение фондовых индексов было неоднородным.

Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга на $480 млрд до 3 декабря, что было отыграно ростом фондового рынка.

Планируемое в ЕС расследование аномального повышения цен на газ и угроза новых санкций против России из-за газового кризиса в Европе сопровождается снижением котировок Газпрома и Роснефти.

Негативным для отечественного рынка в целом фактором выглядит и сохранение сложной эпидемической ситуации, из-за чего в ряде регионов страны, в том числе в Татарстане, вводятся новые ограничительные меры.

Бумаги горно-металлургического сектора демонстрируют разнонаправленную динамику. Акции Русала, Полюса, Полиметалла оказались в аутсайдерах, а котировки Норникеля повышаются при поддержке активного восстановления мировых цен на никель и палладий.

Акции Акрона вновь в лидерах роста на фоне благоприятной ситуации в АПК и ожиданий в отношении дивидендных выплат. Мы прогнозируем, что дивиденд по итогам текущего года превысит 600 руб. на акцию, что соответствует годовой доходности 7%.

Во второй половине дня более вероятна умеренно-позитивная динамика на отечественных фондовых площадках, однако реализация этого прогноза сопряжена с определенными рисками. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 4150–4300 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 71,55–72,35 и 82,60–83,60 соответственно.