«Фридом Финанс»: В фокусе внимания статистика по занятости

Аналитики «Фридом Финанс»:



Торги 7 октября на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,83%, до 4400 пунктов. Dow Jones прибавил 0,98%, Nasdaq вырос на 1,05%. Лучше рынка торговались сектора циклических потребительских товаров (+1,50%), сырья и материалов (+1,35%) и здравоохранения (+1,23%). Аутсайдерами стали коммунальные компании (-0,53%).

Производитель аэрокосмической техники Rocket Lab USA (RKLB: +10,4%) совершит запуск нового орбитального спутника NASA на ракете-носителе Electron в середине 2022 года.

Технологическая платформа Applovin (APP: +10,3%) перекупает рекламную компанию MoPub у Twitter за $1,05 млрд.

Emerson Electric ведет переговоры с Aspen Technology (AZPN: +9,7%) относительно возможного слияния программных активов.

Мировые фондовые площадки демонстрируют лучшую неделю с начала сентября. Оптимизму «быков» способствует временное повышение потолка госдолга США и уменьшение риска дефолта, а также снижение цен на природный газ. Накануне Сенат принял законопроект о продлении финансирования госорганов до 3 декабря за счет дополнительных заемных средств в размере $480 млрд. Такая мера временно ослабляет напряженность на рынках, однако стоит обратить внимание на то, что кардинальное решение по лимиту госдолга должно быть принято примерно в то же время, что и по вопросу о государственном финансировании. Кроме того, текущая ситуация дает демократам возможность проработать детали предложенного ими законопроекта о стимулировании экономики. Не исключено сокращение объема пакета до $1,9–2,1 трлн с тем, чтобы добиться согласия умеренных демократов Манчина и Синема.

Ценовое давление, вызванное удорожанием сырьевых товаров, перспектива ужесточения денежно-кредитной политики и замедление темпов роста в секторе недвижимости Китая по-прежнему создают риски для восстановления экономики после пандемии, что вызывает беспокойство у инвесторов. Сегодня рынки ожидают выхода отчета о занятости в США, который, скорее всего, укрепит ожидания того, что ФРС скоро начнет сокращать покупки облигаций.

Азиатские фондовые площадки на торгах показали положительную динамику. Японский Nikkei 225 вырос на 1,34%, китайский CSI 300 поднялся на 1,31%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,35%. С начала текущей сессии EuroStoxx 50 теряет 0,39%.

Аппетит к риску повышается. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,57%. Цена на фьючерс Brent находится около отметки $82 за баррель. Золото растет до $1757 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4380–4440 пунктов.

Сегодня выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается, что количество новых рабочих мест составит 488 тыс. после 235 тыс. месяцем ранее.

Также сегодня будет опубликована статистика по безработице в США за сентябрь. Консенсус предполагает сокращение показателя с 5,2% до 5,1%.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 59, отражая оптимизм инвесторов на фоне принятия решения о повышении потолка госдолга.

S&P 500 увеличивается в направлении к 50-дневной скользящей средней, найдя поддержку на отметке 4300 пунктов. Индикаторы MACD и RSI растут до нейтрального уровня, указывая на равновесие сил «быков» и «медведей».