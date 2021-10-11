«Фридом Финанс»: Котировки рвутся наверх

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Индекса Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум. Лучше рынка выглядели акции Селигдара (SELG 55,41, +14,72%). Поводом послужила новость о расширении производственной базы. Скорректировались бумаги Роснефти (ROSN 361, -2,62%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,5–72,0.

Инвесторы сохраняют оптимизм. Динамика на предстоящей торговой неделе будет в значительной степени определяться финансовыми результатами крупнейших американских банков, которые будут публиковать отчетность за прошедший квартал. В фокусе внимания инвесторов также IPO Gitlab, успех которого косвенно повлияет и на другие акции технологического сектора. В России тоже идет подготовка к первичному размещению двух компаний: Sofline и Делимобиль. На наш взгляд, это свидетельствует о положительной оценке игроками текущей рыночной конъюнктуры. На предстоящей недели операционные результаты опубликуют ММК и Алроса.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Сильная коррекция бумаг нефтегазового сектора, на наш взгляд, маловероятна. Основной рост в них, по всей видимости, отыгран, однако глубокого падения ждать не стоит. Цена на нефть пока уверенно держится выше $80 за баррель. Кроме того, мы полагаем, что будут отыгрываться спекулятивные ожидания ее роста до $100уже в этом году. Лучше рынка могут торговаться акции банков и металлургического сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 71-72. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.