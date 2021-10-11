ПСБ: Ожидания ужесточения монетарной политики ограничивают позитивную реакцию ОФЗ на высокие нефтяные цены

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рублевые гособлигации продолжили восстанавливаться в цене, частично отыграв потери начала прошлой недели. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,50% (-5 б.п.). Покупки в рублевых облигациях активизировались на фоне сохранения высоких нефтяных цен, а также повышения склонности к риску на глобальных рынках после новостей о прогрессе в вопросе повышения потолка госдолга США. Усиление ожиданий сворачивания монетарных стимулов ФРС после пятничной статистики по рынку труда в США и рост доходности UST-10 до 1,61% (+4 б.п.) были проигнорированы российским рынком.

На этой неделе на динамику российского рынка облигаций будет влиять новая порция данных по инфляции в РФ, а также статистика из США. Ожидаем, что рост доходности UST-10 в диапазон 1,6 – 1,7% годовых и высокая инфляция будут нивелировать позитив от высоких нефтяных цен. На этом фоне прогнозируем, что доходность 10-летних ОФЗ останется около 7,5% годовых.

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