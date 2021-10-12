В 3 квартале 2021 года дневной объем сделок брокерского обслуживания Россельхозбанка вырос на 88% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Более активными инвесторами остаются женщины.

Россельхозбанк проанализировал поведение клиентов Банка, получающих услуги брокерского обслуживания. Среднее количество активных клиентов в месяц в 3 квартале выросло на 42% по сравнению с 2020 годом.

Количество клиентов, подавших заявки хотя бы на одном рынке, увеличилось за год в 3,5 раза. Чуть более активными инвесторами в 3 квартале 2021 были женщины с долей 51,5%, доля мужчин, соответственно – 48,5%. Среднее количество инструментов в портфеле – 3. Порядка 55% клиентов имеют счет в размере от 100 тыс. рублей.

Доля клиентов с положительной доходностью больше среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Доля женщин с положительной доходностью меньше в 1,5-2 раза, при этом самые успешные - в возрасте от 30 до 40 лет. Доля инвесторов мужчин и женщин с положительной доходностью портфеля в возрасте выше 50 лет становится одинаковой.

Среднее количество клиентов, подавших заявки через мобильное приложение РСХБ БРОКЕР, увеличилось в 4 раза. Среднее количество клиентов, подавших заявки через торговую систему QUIK, увеличилось в 3,2 раза.

«Общий тренд на увеличение количества инвесторов-физических лиц сохраняется. Приток физических лиц и их риск-аппетит будет и дальше стимулировать новые компании выводить на публичный рынок акции и облигации», ̶ отмечает Начальник управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

Клиенты также стали в 2 раза чаще приобретать облигации на ИИС. Доля ИИС от общего количества брокерских счетов, на которые приобретены облигации банка на первичном размещении, составила 41%. Основные драйверы притока клиентов – рост финансовой грамотности, желание получить более высокий доход, возможность воспользоваться налоговыми льготами.

Большей популярностью у клиентов РСХБ пользуется ИИС типа А, так как гарантирует 13% возврата от суммы инвестиций независимо от финансового результата по операциям купли-продажи ценных бумаг. По оценке Россельхозбанка спрос на открытие ИИС в 2022 году сохранится.