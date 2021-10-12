«РСХБ Управление Активами» запускает новый ОПИФ «РСХБ – Американские акции»

ООО «РСХБ Управление Активами» запустило продажу инвестиционных паев нового Открытого ПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции».

Стратегия фонда предполагает инвестирование в американские акции, входящие в состав американских биржевых индексов, таких как Dow Jones (США), S&P 500 (США), NASDAQ Composite (США), Russell 2000 (США).

Приобрести паи можно в офисах Россельхозбанка, который выступает агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в мобильном приложении и интернет-банке Россельхозбанка, а также в личном кабинете на сайте компании «РСХБ Управление Активами».

«ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции» принципиально отличается от других наших инвестиционных предложений тем, что полностью ориентирован на американский рынок ценных бумаг. Инвесторы получат возможность вложить средства в те отрасли, которые слабо представлены на фондовом рынке России, например, информационные технологии, биотехнологии, компании «зеленой» энергетики. Все инвестиции фонда осуществляются в валюте американских долларов», - комментирует портфельный управляющий ООО «РСХБ Управление Активами» Михаил Армяков.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/offices/). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020).

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