«Фридом Финанс»: В ожидании решения регулятора

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 8 октября на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,18%, до 4391 пункта. Dow Jones потерял 0,03%, Nasdaq просел на 0,51%. Положительную динамику продемонстрировали энергетические компании (+3,13%) благодаря продолжению роста цен на нефть и сектор финансов (+0,48%) на фоне повышения доходности трежерис. Аутсайдерами стали эмитенты, чувствительные к доходности «десятилеток»: сектор недвижимости (-1,12%) и коммунальных услуг (-0,74%).

Акции разработчика ПО Momentive Global (MNTV: +9,6%) выросли на фоне обсуждения возможной подготовки компании к поглощению.

Предварительные квартальные результаты производителя медицинского оборудования Quidel (QDEL: +1,3%) оказались выше ожиданий благодаря усилению спроса на тесты на COVID-19.

Клинические испытания AlloCAR-T биотехнологической компании Allogene Therapeutics (ALLO: -46,1%) были приостановлены FDA из-за выявления хромосомных аномалий у одного из испытуемых.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Обеспокоенность инвесторов связана с ростом цен на энергоносители, который может оказать давление на темпы расширения глобальной экономики. В частности, цены на уголь и газ продолжают бить рекорды, а сырая нефть торгуется вблизи семилетних максимумов. Снижение поставок энергоносителей вынуждает заводы в Европе и Азии сокращать производство, что усиливает давление на цепочки поставок и вызывает опасения по поводу развития стагфляции, при которой высокая инфляция сохраняется на фоне замедления роста экономики. Цена ошибки центральных банков повышается. Их основная задача — не оказать давления на совокупный спрос и не усугубить инфляцию.

Инвесторам также испортила настроение статистика по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, опубликованная в пятницу. Показатель составил всего 194 тыс. при консенсусе в 479 тыс. и августовском значении 366 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,8%, что лучше ожиданий в 5,1% и 5,2% в предыдущем месяце. Влияние этих данных на планы регулятора по сокращению количественного смягчения неопределенное. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что, по его мнению, показатели занятости, достаточные для сворачивания программы, были «практически достигнуты» и он не ожидает «нокаутирующего» отчета за сентябрь. Однако замедление темпов создания новых рабочих мест может свидетельствовать о том, что давление пандемии и ее последствий на экономику сохраняется.

Азиатские фондовые площадки на торгах показали положительную динамику. Японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский CSI 300 поднялся на 0,13%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,77%. С начала текущей сессии EuroStoxx 50 теряет 0,03%.

Аппетит к риску повышается. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,61%. Цена на фьючерс Brent находится около отметки $84 за баррель. Золото торгуется на уровне $1753 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4380–4440 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 60, отражая оптимизм инвесторов на фоне принятия решения о временном повышении потолка госдолга.

S&P 500 продолжает находиться в долгосрочном восходящем тренде. Бенчмарк тестирует область сопротивления на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI формируют краткосрочную «бычью» дивергенцию. В ближайшее время S&P 500 может попытаться преодолеть уровень 50-дневной средней, что послужит сигналом к возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов.

13 октября сезон квартальной отчетности в финансовом секторе откроет банк JPMorgan Chase (JPM). Консенсус предполагает рост EPS до $3 (+2,7% г/г) и небольшое снижение выручки до $29,79 млрд (-0,5%). Не исключено, что давление на чистый процентный доход сохранится на фоне низких темпов роста кредитования и сохраняющегося негативного влияния на чистую процентную маржу со стороны повышенного уровня ликвидности на рынке. Однако потенциальное увеличение ставок позволит финансовым организациям поддерживать это направление бизнеса. Кроме того, указанные негативные факторы также могут быть смягчены более высокими комиссионными доходами, высвобождением резервов и низкими требованиями к качеству активов.

14 октября квартальный отчет представит крупнейший провайдер медицинских услуг UnitedHealth (UNH). Консенсус-прогноз предполагает, что EPS составит $4,41, превысив прошлогоднее значение на 25,6%, а выручка достигнет $71,3 млрд, что соответствует росту на 9,5% г/г. UnitedHealth может продемонстрировать небольшое снижение объема собранных страховых премий в поквартальном выражении преимущественно из-за уверенного роста в первом полугодии 2021-го. При этом выручка от продуктов и услуг может продолжить рост кв/кв, сигнализируя о сохранении высокого спроса на медицинское обслуживание. Отчет UnitedHealth, как правило, является предвестником всего сезона отчетов индустрии здравоохранения. Особенно чувствительными к финансовым результатам и прогнозам UNH могут быть эмитенты из сегментов фармацевтики и медицинского оборудования.