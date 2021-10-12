ПСБ: Рост цен на минеральные удобрения в мире не исчерпан

Рекордные цены на газ в Европе вынуждают отдельных европейских производителей минеральных удобрений приостанавливать производство. Усугубляет ситуацию КНР, где правительство может заморозить экспортные отгрузки минеральных удобрений ввиду их дефицита и сокращения производства. Совокупность этих факторов толкает цены на минеральные удобрения в мире вверх, повышая конкурентоспособность российских производителей.

Проблемы в логистике, вызванные последствиями урагана Ида в США в начале сентября, а также приостановка заводов отдельных европейских производителей ввиду рекордных цен на газ, способствовали значительному сокращению предложения на рынке минеральных удобрений, что при сохраняющемся спросе привело к значительному росту цен.

Так, спотовые цены на карбамид с поставкой в США, Новый Орлеан, превысили 650 долл. за тонну, почти достигнув максимумов 2012 года, также как и цены на калийные и фосфатные удобрения, которые обновили многолетние максимумы.

Другим фактором, создающий ажиотажный спрос на удобрения в мире, являются опасения по введению до июня 2022 года ограничений на экспорт фосфатных удобрений из Китая, на который приходится около 30% глобального объема экспорта. По итогам 2020 года Китай экспортировал 5,7 млн тонн DAP преимущественно в Индию и Бразилию.

Аналогичные ограничения на экспорт из Китая могут быть введены и по отношению к азотным удобрениям, в частности карбамида. По итогам 2020 года экспорт карбамида из Китая составил 5,5 млн тонн, при этом на Поднебесную приходится около 10% глобального экспорта.

Возможность ограничения экспорта обсуждается с июля 2021 года, при этом введение ограничений может произойти уже в ноябре. Основная цель вводимых ограничений заключается в недопущении кризиса на внутреннем сельскохозяйственном секторе.

Таким образом, ожидаемые ограничения на фосфорные удобрения могут привести к образованию дефицита и соответствующему росту цен на них, который на горизонте нескольких месяцев может быть компенсирован поставками из Марокко и Саудовской Аравии. При этом дисбаланс на рынке азотных удобрений будет удерживаться до тех пор, пока цены на газ остаются на высоком уровне.

Российские производители минеральных удобрений выигрывают от этой ситуации, что отражается на их акциях: за прошедшую неделю акции Акрона и ФосАгро выросли на 18% и 12% соответственно, обновив исторические максимумы.

Полагаем, что ситуация с высокими ценами на газ в Европе, как и ограничения на экспорт удобрений из Китая останутся до середины весны. Мы повышаем наши фундаментальные цели по акциям Акрона, целевой уровень 7915 руб., а также по акциям ФосАгро, целевой уровень 5800 руб. Полагаем, что рост цен на удобрения уже учтен в бумагах компании и текущие их уровни близки к фундаментальным. Краткосрочно их потенциал роста ограничен 5-10%.

Владимир Соловьев

ПАО «Промсвязьбанк»