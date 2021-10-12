ИАЦ «Альпари»: На рынке не утихает ралли

На российском фондовом рынке сегодня продолжение ралли, что неудивительно —нефть опять на пиках, пока все боятся глобального энергокризиса.

Индекс МосБиржи вырос к очередному максимуму 4277 пунктов и, при сохранении драйверов, направится далее к 4300 пунктам. Индекс РТС взлетел к 1879 пунктам и готов штурмовать в ближайшее время 1885 пунктов.

В плюсе на рынке сегодня металлурги — от «Распадской» до «Мечела». Неплохо выглядят бумаги «Акрона», который в пятницу обновлял пик на 9144 руб., но останавливаться в росте и не думает. Здесь есть перспектива движения к 9500 руб., но стоит посмотреть на фундаментальный фон.

Акции банков «ВТБ» и «Сбербанка» сегодня также в хорошем плюсе.

Аутсайдеров дня стали бумаги «МТС» с провалом к 321 руб. — акции торгуются без дивидендов и еще несколько дней будут выглядеть слабо.

В США сегодня День Колумба и формально выходной, но биржи открылись ростом в ответ на сырьевую волатильность и старт сезона корпоративной отчетности, от которого ждут хороших новостей.

Доллар США к вечеру снизился к 71,69 руб., ближайшая цель «медведей» тут — 71,40 через поддержку на 71,50 руб. Сильная нефть, естественно, очень комфортна для сырьевого рубля. Нефть в рублях, кстати, стоит феноменально дорого, что позволяет закрыть практически все прорехи в бюджете. Евро торгуется по 82,98 руб. и может сползать к 82,60 руб. — нисходящий торговый канал в паре евро/рубль получает все больше подтверждений.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»