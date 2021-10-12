ПСБ: Отечественный фондовый рынок вновь обновил исторический максимум благодаря поддержке со стороны сырьевых рынков

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ.

Сегодня индекс МосБиржи (+1,0%) обновил исторический максимум на фоне позитивной внешней конъюнктуры и крепости национальной валюты. Основным драйвером роста стали бумаги финансового сектора (TCS Group: +1,0%; МосБиржа: +1,0%), при этом акции ВТБ (+3,0%) обновили многолетние максимумы, а бумаги Сбербанка (оа: +3,7%; ап: +3,8%) исторические.

Спросом пользовались «фишки» горнодобывающего и сталелитейного секторов (Северсталь: +0,7%; ММК: +1,2%). Акции РУСАЛа (+3,4%) вновь переписали исторические максимумы после того, как цены на алюминий преодолели отметку в 3000 долларов за тонну, максимум с 2008 года. Бумаги АЛРОСА подорожали из-за представленных результатов продаж за сентябрь, а акции Распадской (+14,3%) подскочили вследствие публикации сильных финансовых результатов по РСБУ, а также укрепления мировых цен на уголь. На этом фоне также укрепились бумаги Мечела (+9,2%).

Отдельно отмечаем, что котировки фьючерсов на нефть марки Brent преодолели отметку в 84 долларов за баррель, но несмотря на это, акции нефтегазовых компаний ответили лишь небольшим ростом (Роснефть: +2,2%; Газпром: +1,2%; Сургутнефтегаз: +1,0%; ЛУКОЙЛ: +0,6%)

Точечным спросом пользовались акции Селигдара (+13,1%), которые продолжили раллировать на фоне корпоративных новостей, а также акции Акрона (+3,6%), которые отыгрывают благоприятную конъюнктуру на рынке удобрений.

Аутсайдерами торгов выступили бумаги МТС (-3,0%), Полиметалла (-1,4%), а также акции Полюса (-1,0%).

Мы ожидаем, что, в случае отсутствие негативных факторов на сырьевых рынках, индекс МосБиржи продолжит рост.

ПАО «Промсвязьбанк»