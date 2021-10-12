«Фридом Финанс»: Восходящий тренд усилился

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом «Фридом Финанс»:

Неделя началась на позитиве. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил максимум. Лидерами роста среди наиболее ликвидных на новостях о наводнении в КНР стали акции Распадской (+14,27%). Скорректировались после закрытия реестра для получения дивиденда бумаги МТС (-2,62%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,50–72.

Российский рынок вышел в число лидеров. Индекс РТС с начала года прибавил 35%, а с учетом дивидендов его рост превысил 40%. Агентство Bloomberg назвало российский рынок самым привлекательным для инвестиций. Приток средств в фонды, ориентированные на Россию, составил $170млн. Мы полагаем, что динамика будет зависеть от цен на углеводороды, а также от ситуации на внешних площадках после квартальных релизов американских банков на этой неделе. В случае позитивной реакции инвесторов на отчетность индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет способен преодолеть отметку 4300 пунктов. Дополнительным драйвером станет закрытие коротких спекулятивных позиций в бумагах первого эшелона.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Лучше рынка могут торговаться акции банков и металлургического сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 71,00–72,00. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.