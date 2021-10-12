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ПСБ: 10-летние ОФЗ вновь торгуются с доходностью выше 7,5% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,53% (+3 б.п.) годовых. Рублевые облигации снижались в цене вместе с большинством локальных облигаций развивающихся стран. Инвесторы опасаются, что высокие цены на сырьевые товары приведут к ускорению инфляции, что потребует более раннего повышения ставок мировыми Центробанками.

Сегодня с утра для рынка ОФЗ формируется нейтральный новостной фон. Доходность UST-10 стабилизировалась около 1,61% годовых. В ближайшие дни на динамику рынка ОФЗ могут повлиять данные по инфляции в США и в России, протоколы последнего заседания ФРС, параметры аукционов Минфина по размещению нового госдолга. В текущей конъюнктуре для 10-летних ОФЗ считаем справедливым диапазон доходности 7,5 – 7,6% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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