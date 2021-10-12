ПСБ: Мы опасаемся усиления коррекционных настроений на мировых рынках в течение дня

Сохраняем актуальным диапазон 71,5-72,5 руб. для пары доллар-рубль и ожидаем, что в случае продолжения ралли на рынке нефти, пара локально может протестировать нижнюю границу данного коридора. Однако мы опасаемся, что ситуация на фондовых рынках может внести свои коррективы, тем самым вернув доллар выше отметки 72 руб.

Мы ждем, что сегодня индекс МосБиржи будет проторговывать зону 4250-4300 пунктов: крепость цен на энергоносители и рубля пока способны нивелировать ухудшение настроений на мировых рынках

Ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ будет находиться в диапазоне 7,5–7,6% годовых

АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в сентябре снизила продажи к августу на 3%, до $298 млн – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В целом считаем отчет неплохим, хотя продажи и сокращаются третий месяц подряд. Но при этом за 9 мес. результат заметно лучше и 2020, и 2019 гг. Мы полагаем, что на этом фоне и при поддержке высоких цен на продукцию финансовые результаты компании будут сильными. Отчет будет опубликован за 3 кв. 11 ноября. Сейчас больше в фокусе получение дивидендов за 1-е полугодие (последний день покупки – 15 октября). Закрытие гэпа ожидаем недолгим, учитывая наши позитивные ожидания по финотчетности.

ПАО «Промсвязьбанк»