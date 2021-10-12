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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 октября: 4 036,4600 руб/1 г золота и 51,8700/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 036,4600 руб.
  • 1 грамм серебра - 51,8700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 381,5000 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 007,1401 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,2299 р. (0,77%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3200 р. (0,61%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 85,5400 р. (3,73%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 387,4501 р. (8,39%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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