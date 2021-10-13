ИАЦ «Альпари»: Рынок решил корректироваться

Во вторник, 12 октября, российский фондовый рынок снизился. Деревья не растут до небес, и инвесторы отлично это знают, но в этом году почти ежедневно проверяют, каковы возможности этих «биржевых деревьев». Пока все идет хорошо, но без коррекций планомерный рост все же невозможен.

Индекс МосБиржи к вечеру отступил к 4262 пунктам и может двигаться в коридоре 4240-4265 пунктов. Индекс РТС снизился к 1866 пунктам и свободно может корректироваться к 1840 пунктам.

В фаворитах сегодняшнего спроса оказались бумаги «Полюс Золота», в которых продолжает развиваться восстановление после падения в сентябре. После того как в начале этого месяца бумага получила фундаментальную поддержку в виде согласования дивидендной программы, акции смотрят вверх, но отрастают не спеша. Сейчас акциям нужно закрепиться около 12700 руб., чтобы наметить новую целью подъема на уровне 13000 руб.

Отлично смотрятся акции «Магнита», обновляющие очередной пик около 6486 руб. К развитию восходящего торгового канала тут нет вопросов, цель на 6500 руб.

В списке сегодняшних аутсайдеров акции «Сбербанка», которые корректируются после вчерашнего захода наверх, и бумаги «Акрона», также подвергшиеся коррекции.

Рынки Нового света стартовали снижением, инвесторы экономят силы перед началом сезона корпоративной отчетности в США, а он стартует уже в среду.

Доллар США сегодня ограниченно вырос в паре с рублем, но по факту никуда не делся со вчерашних позиций. «Американец» балансирует около 71,93 руб. и может колебаться в пределах 71,80-72,35. Евро стоит 83,02 руб. и остается пока в рамках 82,90-83,35.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»