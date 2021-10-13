«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность и макростатистика

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. В лидерах роста оказались акции Petropavlovsk (+6,30%). Бумаги Совкомфлота (-2,99%)скорректировались после ралли накануне. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,5–72,0.

Экономика растет быстрее ожиданий. МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 4,7% по итогам года, понизив при это оценку на 2022-й до 2,9%. Эти ожидания не учитывают планов государства по увеличению затрат на социальную сферу. За три года правительство намерено направить на эти цели более 30% ВВП — 41трлн руб. Это станет дополнительным драйвером роста экономики, поскольку приведет к повышению потребительских расходов и спроса. Бенефициарами такой политики станут банки, компании потребительского сектора, а также девелоперы.

Цены на углеводороды стабилизируются. Проблема дефицита газа в Европе постепенно решается. Заполнение ПХГ достигло 78%, и, хотя показатель перестал увеличиваться на фоне повышенного отбора, это на 6 п.п. выше, чем в сентябре. На этом фоне цены на газ, взлетавшие почти до $2000 за 1 тыс. куб. м, опустились ниже $1000. Нефтяные котировки пока держатся в районе $83 за баррель (барр.). Мы не ожидаем новых скачков цен в ближайшее время. В четверг выйдут данные по запасам нефти в США. Если, как и неделю назад, они вырастут более чем на 1,5 млн барр., можно ожидать небольшую коррекцию котировок черного золота в диапазон $81-82 за барр.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон слабо негативный. В США выйдет отчетность Delta Air Lines, JPMorgan Chase, BlackRock. Из важной статистики будут опубликованы данные по внешней торговле Китая, промышленным заказам в Японии, промпроизводству в еврозоне, инфляции в США. На локальном рынке в фокусе операционные результаты металлургических компаний и аукцион ОФЗ. Прогноз по паре USD/RUB: 71-72. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.